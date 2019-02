Die : une marche blanche pour dénoncer l'absence de maternité après la mort d'un bébé in utero

Une marche blanche est organisée ce samedi 2 mars à Die (Drôme) à l'initiative des parents du bébé mort in utero le 18 février, de ceux de Lou, née au bord de la route le 13 février, et du collectif de Défense de l'hôpital de Die.

Die, France

Cette marche blanche partira à 11h samedi 2 mars de l'hôpital de Die, où la maternité a fermé fin décembre 2017. Elle est remplacée par un centre périnatal de proximité.

C'est cette absence de maternité qui est dénoncée après la mort d'un bébé in utero le 18 février. Les parents sont convaincus que leur enfant aurait eu plus de chance de vivre avec un hôpital mieux équipé plus près de chez eux. Les parents de Lou, née au bord de la départementale 93 entre Saillans et Crest alors qu'ils étaient en route vers la maternité de Montélimar, partagent l'initiative de cette marche blanche, tout comme le collectif de défense de l'hôpital de Die.

Le communiqué invitant à la marche blanche indique : "exprimons ensemble notre tristesse ou notre colère. Rien ne pourra jamais remplacer une maternité et un bloc chirurgical de proximité dotés de moyens adéquats".