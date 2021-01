Dieppe : moins de soignants malades mais davantage de patients touchés par le Covid-19

La situation reste tendue à l'hôpital de Dieppe, où plus de 100 personnels sont toujours arrêtés à cause du coronavirus. Un nombre en baisse par rapport au précédent point de situation. En revanche, l'établissement compte davantage de patients Covid.

L'hôpital de Dieppe compte toujours plus de 100 soignants arrêtés pour cause de Covid-19 (photo d'illustration).

Situation toujours fragile à l'hôpital de Dieppe. L'établissement est confronté depuis plusieurs jours à une flambée du nombre de cas de Covid-19, tant chez les patients que chez les soignants. Dans un nouveau point de situation fourni ce vendredi soir, la direction annonce que 106 membres du personnel sont arrêtés à cause du coronavirus, c'est un peu moins que lors du précédent point de situation.

En revanche, le nombre de patients admis pour Covid-19 est en hausse : 137 désormais contre 118 ce mercredi. "Il reste encore deux secteurs sous tension : la Gériatrie (Médecine Gériatrique, SSR et USLD) et le service de Soins de Suite et de Réadaptation.", explique l'hôpital.

L'établissement affirme aussi que, à date, aucune souche du variant britannique n'a été détectée dans les différents prélèvements effectués. "La situation est, à ce jour, maîtrisée, précise également l'hôpital, mais la direction du Centre Hospitalier reste vigilante quant à l’apparition ou au développement de certaines situations critiques."

De son côté, le député de Dieppe, Sébastien Jumel, réclame "une mobilisation exceptionnelle de l'Etat", car "le ciel sanitaire nous tombe sur la tête". L'élu communiste demande la mobilisation de la réserve sanitaire.