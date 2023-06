Dieulefit : une mobilisation pour dire non à la fermeture de douze lits de soins de suite et réadaptation

Les habitants de Dieulefit et des alentours mobilisés pour dénoncer la fermeture annoncée de douze lits de soins de suite et de réadaptation.

La colère du maire de Dieulefit ne retombe pas après avoir appris il y a quelques jours la fermeture envisagée d'une douzaine de lits de soins de suite et de réadaptation sur la commune. Ces lits devraient être transférés vers l'hôpital de Montélimar. Ce vendredi 9 juin 2023, environ soixante-dix habitants de Dieulefit et des alentours se sont mobilisés pour dénoncer ces fermetures annoncées.

Actuellement l'hôpital local de Dieulefit dispose d'une partie Ehpad comprenant 78 lits et une partie soins de suite et de réadaptations composée de douze lits. Tous les lits en soins de suite et réadaptation seraient voués à quitter Dieulefit d'ici le 30 juin prochain car il n'y aurait pas assez de médecins pour les faire fonctionner.

Christian Bussat, le maire de Dieulefit est écœuré : "ce n'est pas parce qu'en janvier 2017, l'hôpital de Dieulefit a fusionné avec le groupement hospitalier de Montélimar que ces lits appartiennent à Montélimar. Par ailleurs c'est une question de justice, les gens de Dieulefit doivent pouvoir être soignés de la même façon qu'ils le sont à Montélimar".

Une annonce incohérente et brutale pour le maire de Dieulefit

Pour le maire de Dieulefit, cette décision est brutale : "je l'ai appris tout à fait par hasard la semaine dernière. Je me rends compte maintenant que la décision était en fait prise depuis janvier après un audit de l'Autorité de Santé. Je n'étais jusque-là au courant de rien, alors que je me rends à toutes les réunions concernant l'hôpital. Je suis très déçu et outré de cette manière de fonctionner."

Le maire de Dieulefit prend la parole devant les habitants de la ville. © Radio France - Lucile Auconie

Cette décision est difficile à digérer pour l'élu car la mairie fait de son mieux pour attirer des médecins. La commune monte en ce moment un projet de maison de santé. "Nous n'en sommes qu'au début du projet mais nous espérons qu'elle verra le jour d'ici trois ans" explique Christian Bussat.

Une décision incompréhensible pour les habitants

Une pétition pour demander le maintien des douze lits a été lancée par le collectif "soignés soignants réunis". Lors de la mobilisation elle a obtenu plusieurs centaines de signatures, comme celle de Christine. "C'est inhumain" dit-elle en signant la pétition. Cette habitante du Poët-Laval s'interroge "comment les gens comme moi vont-ils faire si demain ils tombaient gravement malades. Moi je n'ai pas de voiture pour me rendre à Montélimar !"

Montélimar c'est à plus d'une demi-heure de route de Dieulefit. Pour les habitants cet éloignement est complètement incohérent. Martine n'en revient pas ; "je trouve ça très grave, lorsque les gens sont hospitalisés à Montélimar, ils ont du mal à avoir le soutien de leurs proches. À Dieulefit l'entourage est bien présent, on se connaît tous ici, on peut s'aider, l'idée de faire des kilomètres pour se faire soigner me parait très préjudiciable pour les malades."