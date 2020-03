Difficile de faire son deuil en ces temps de coronavirus

A cause du Covid-19, les enterrements sont strictement réglementés. Pas plus de 20 personnes autour du cercueil, impossible de se prendre dans les bras pour se réconforter, une cérémonie réduite à quinze minutes, les familles des défunts vivent des moments douloureux.

En ce temps de corona virus, le déroulement des obsèques est réduit à sa plus simple expression. Pour éviter la propagation du virus, tous les lieux de culte, église, mosquée, synagogue, sont fermés. Seules les PFI, Pompes Funèbres Intercommunales, de la région grenobloise sont habilités à assurer des enterrements.

Dix enterrements par jour aux PFI

70 personnes y travaillent pour assurer en moyenne 10 enterrements par jour. C'est la moyenne en temps normal. Pour l'instant, l'Isère n'a pas encore connu une hausse de la mortalité due au virus.

Une cérémonie express et en petit comité

Reste que les proches du défunt doivent être en petit comité, ne pas se toucher, le temps de recueillement devant le cercueil est de 15 minutes maximum et ensuite direction le cimetière, où, là encore, les choses se passent très vite, presqu'en catimini.

Bref, c'est la double peine pour les familles dans le chagrin, celle de perdre un être cher et de ne pas lui rendre un dernier hommage selon ses vœux.

Les familles comprennent, elles sont très dignes -Le directeur des PFI

Jean-Marc Corgier, directeur des PFI de l'agglo grenobloise, comprend qu'enterrer un proche dans ces conditions est douloureux. "Nous essayons d'accompagner les familles au mieux. Notre personnel, qui porte masque et gants, est très présent pour faire respecter aussi les distance entre chaque personne. En général, les familles sont très dignes et comprennent."

Organiser un hommage quand l'épidémie sera finie

Catherine vient d'enterrer son mari, Jean-Michel Cambon, dans ces conditions difficiles "On aurait dû être plus nombreux, mon mari était connu dans le monde de la montagne. C'est très dur à vivre. Quand l'épidémie sera passée, on essaiera d'organiser un bel hommage en son honneur."

Ces moments de deuil seront encore plus difficiles à vivre quand il faudra enterrer des personnes mortes du Covid-19. Les proches ne pourront pas les voir avant la mise en bière et très peu de monde sera autorisé à assister aux obsèques.