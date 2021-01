Difficile prise de rendez-vous pour la vaccination : situations variées en Midi-Pyrénées

Trois jours après le lancement de la deuxième phase de vaccination, qui concerne les personnes de plus de 75 ans et les plus fragiles : Est-il encore possible de prendre rendez-vous dans l'ancienne région Midi-Pyrénées? C'est parfois un casse tête pour trouver des créneaux, soit par téléphone sur le numéro régional, soit sur internet. Beaucoup de centres de vaccination sont déjà saturés, notamment à cause des retards de livraison du vaccin Pfizer. France Bleu Occitanie fait le point pour vous, département par département.

Haute-Garonne

La Haute-Garonne est le premier département arrivé à saturation. La demande pour se faire vacciner est tellement forte, de la part des plus de 75 ans, que la prise de rendez-vous est pour l'instant suspendue en Haute-Garonne jusqu'à fin février.

L'objectif est de vacciner 8.500 personnes par semaine en Haute-Garonne.

Tarn

Il reste encore des places pour se faire vacciner dans le Tarn. Notamment à Castres, Gaillac et Albi.

De nouvelles places vont se libérer grâce à l'ouverture samedi 23 janvier d'un nouveau centre au parc des expositions d'Albi. Il sera ouvert les weekend uniquement.

Tarn-et-Garonne

Dans le Tarn-et-Garonne la plateforme doctolib indique quelques disponibilités au début du mois de février à la maison de santé pluriprofessionnelle de Moissac.

Lot

Le site doctolib affiche complet.

Ariège

Les prises de rendez-vous sont suspendues jusqu'à nouvel ordre, selon la préfecture.

Aude

Le site doctolib affiche complet.

Aveyron

Quelques places sont disponibles en Aveyron, notamment au centre hospitalier de Millau.

Gers

Dans le Gers, les coups de fil pleuvent sur la plateforme téléphonique mise en place par le conseil départemental. Mais il reste une centaine de places notamment dans les centres de Nogaro, Samatan et Condom.

A partir du lundi 25 janvier, six nouveaux centres vont ouvrir dans le département, en plus des centres permanents :

> lundi : Masseube

> mardi : Lectoure

> mercredi : Riscle

> jeudi : Eauze

> vendredi : l’Isle Jourdain

> samedi : Vic Fezensac

Il y a 120 places pour chaque site. Ouverture de la prise de rendez-vous mercredi 20 janvier.

Attention tout de même, ces informations sont susceptibles d'évoluer très rapidement.