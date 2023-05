Difficultés d'accès aux soins : "Des pertes de chance pour les personnes handicapées" selon la CPAM Dordogne

"En Dordogne, certains endroits ne sont pas adaptés pour recevoir des personnes handicapées." Et c'est bien des lieux de soins dont parle Sophie Papon directrice adjointe de la CPAM de Dordogne, ce vendredi 19 mai, sur France Bleu Périgord.

C'est pour améliorer la prise en charge que l'Assurance Maladie vient de signer, cette semaine une charte. Avec plus de 30 signataires pour discuter, échanger les informations et mettre en place des solutions concrètes. "Par exemple, les enfants autistes qui ont besoin d'aller une première fois chez un dentiste, ça s'appelle une visite blanche. Désormais, il y a des modalités de valorisation de ce temps supplémentaire par l'assurance maladie. A nous de le faire connaître", détaille la directrice adjointe de la CPAM en Dordogne.

Les personnes handicapées, moins bien soignées que les valides

"Ca peut aller jusqu'à des pertes de chances, se désole Sophie Papon. Mais c'est surtout au quotidien. Par exemple, une maman nous expliquait qu'à la sortie de la maternité, on ne lui a pas dit que son enfant a été trisomique. Son cœur de mère sentait bien qu'il y avait un souci. Vingt jours plus tard, on lui a dit : il n'y a plus rien à faire, il est trisomique, on ne peut plus rien faire pour vous. C'est aussi une solitude, un manque de communication qui pèse beaucoup pour ces personnes."

