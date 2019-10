Difficultés de recrutement à l'APHP : 900 lits fermés faute de personnel

Les difficultés de recrutement sont particulièrement marquées et concentrées sur certains métiers et liées à des questions indéniables de rémunération, accentuées en Île-de-France. Le constat est clair, il est dressé par Martin Hirsh, le directeur général de l'AP-HP. Selon lui, les "attraits du grand CHU" ne viennent plus assez contrebalancer le fossé de rémunération entre privé et public.

Et de marteler : "Il y a un problème de rémunération en France, et il y a un problème encore plus criant en Île-de-France. Avec une reconnaissance insuffisante pour ceux qui travaillent à l'APHP" notamment les infirmières qui compte 400 postes vacants. Difficile aussi de garder le personnel qui préfère chercher ailleurs un plus gros salaire.

Résultat donc des postes budgétés mais non pourvu : 900 lits sont actuellement fermés à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Certains syndicats à l'origine du mouvement des urgences qui touche plus de 260 services depuis près de sept réclament embauches et réouvertures de lits. Martin Hirsh vise lui des améliorations salariales à court terme de 10 à 20% pour "10 ou 20% des agents", via par exemple des primes prévues pour les personnels des urgences.

Les grévistes réclament de leur côté des hausses de salaires générales de 300 euros par mois.

Dans une interview aux Echos parue mercredi, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a exprimé son souhait de "travailler sur les débuts de carrière" à l'hôpital public, promettant un "chantier spécifique sur l'Ile-de-France où le problème du pouvoir d'achat est particulièrement criant".