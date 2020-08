Diguzhat ar govid , digoust e Brest

Ar brestad Marsel Modir , dirak an deltenn arnodiñ

Un abadenn diguzhat ar govid oa bet graet hiziv e Brest, plasenn ar Frankiz ... Bravik a dud zo deut. Aned deoc'h , peogwir oa digoust ha ne oa ezhomm ordrenañs mezeg ebet.Ur abadenn kaset endro gant lies-klinikenn Keraodren, harpet gant ar zurentez sivil. Dindan 2 zervezh vezo gouezet an disoc'hoù.Ar pal eo testiñ muioc'h a dud yaouank. Marsel , 69 bloaz ' zo deut eo 'mestra.Seder an den daoust dezhañ bezañ gant ur c'hrign-bev abaoe bloaz zo. Bet ofiser a vor er c'hoñvers , sonj n'eus bezañ aet e-biou kleñvedjoù red all er brooù pell.