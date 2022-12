Dijon : après des menaces, SOS 21 suspend ses visites dans le quartier des Grésilles

Les onze médecins de SOS 21 ne se rendront plus dans le quartier des Grésilles, à Dijon, "jusqu'à nouvel ordre". Une décision qui fait suite à la réception d'un courrier contenant des menaces, par le docteur Martin Ambroise , mardi 6 décembre 2022. "Il est hors de question de laisser passer ça, j'ai déposé une pré-plainte et une plainte sera déposée", confirme le médecin, contacté par France Bleu Bourgogne.

"Des menaces claires, au cas où je reviendrais aux Grésilles, de m'attendre avec du mortier"

"Ce mardi matin, je suis tombé sur un courrier anonyme, où d'ailleurs mon nom est mal orthographié, me proférant des insultes, des menaces, et des sous-entendus à propos de mes positions sur la vaccination et un sénateur côte-d'orien" (Le radiologue Alain Houpert, suspendu par l'Ordre des médecins pour ses positions pendant la pandémie, qui a fait appel , NDLR), raconte Martin Ambroise au micro de France Bleu. "On a sûrement trop laissé de place aux complotistes sur les réseaux sociaux, et aux gens qui menacent de mort des médecins", regrette-t-il.

Il évoque "des menaces claires" : "Au cas où je reviendrais aux Grésilles, de m'attendre avec du mortier". L'enveloppe contient également "une espèce de poudre". "À mon avis anodine, ça sent comme des épices, détaille le médecin. Une poudre marron, un peu comme des herbes de Provence avec du ras el-hanout, il y a une odeur forte de nourriture".

C'est la première fois que Martin Ambroise reçoit "des menaces aussi explicites". Actif sur son compte Twitter, il raconte néanmoins recevoir régulièrement "des insultes et des noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux". "Je n'y prête aucune importance, mais là, ça dépasse une limite que je n'accepte pas. Directement par courrier ... Je pense que c'est une petite frappe sans intérêt et qui n'a que ça à faire de sa vie, mais on va laisser ça entre les mains de la justice".

SOS 21 n'ira plus dans le quartier des Grésilles, jusqu'à quand ?

Conséquence directe, à partir de ce mardi, les onze médecins de SOS 21 n'iront plus faire de visites dans le quartier des Grésilles. "Pour le moment, on exerce notre droit de retrait sur le quartier des Grésilles, puisque la personne mentionne ce quartier, il est hors de question qu'on prenne le moindre risque", explique Martin Ambroise.

Ce droit de retrait sera exercé au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. Et ensuite ? "On n'a pas encore décidé. À titre personnel, je ne compte pas y retourner tout de suite, répond le médecin. Et après, on verra avec mes collègues, selon comment ça se décante, selon comment les autorités réagissent aussi". Il met en avant la sécurité des médecins de ce cabinet : "Je roule avec une voiture banalisée, mes collègues non. Il est hors de question qu'un seul de mes collègues risque quoi que ce soit en se rendant dans ce quartier".