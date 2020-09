Dijon : aux Grésilles, on se presse pour aller se faire dépister gratuitement

Ce jeudi matin à Dijon, les habitants du quartier des Grésilles ont pu faire des tests gratuits, pour savoir s'ils sont infectés par le Coronavirus. Une opération montée par la Ville de Dijon, pour que le dépistage du Covid-19 soit plus facile, dans certains quartiers de la Ville.

Dans le quartier des Grésilles, ce jeudi matin, près d'une centaine d'habitants se sont fait tester, pour savoir s'ils ont le coronavirus. La séance de dépistage se tient à la veille de la présentation de nouvelles mesures du Gouvernement, pour lutter contre le Covid-19. L'opération gratuite est mise en place par la mairie de Dijon et l'Agence Régionale de Santé, avec la Croix-Rouge et plusieurs personnels des hôpitaux de Dijon. Le but : faciliter l'accès au dépistage, dans les quartiers "avec beaucoup de population", comme le précise David Mouton, directeur de la Santé et de l'Hygiène à Dijon Métropole.

"C'est le jour de la semaine où les gens sortent pour aller au marché : ils sont donc en déplacement, dans le quartier, et peuvent donc se rendre plus facilement aux séances de dépistage"

Ce jeudi, c'est jour de marché aux Grésilles. "C'est le jour de la semaine où les gens sortent pour aller au marché : ils sont donc en déplacement, dans le quartier, et peuvent donc se rendre plus facilement aux séances de dépistage", ajoute David Mouton. Le centre est installé dans la mairie annexe des Grésilles. Les visiteurs doivent entrer par l'accès principal de la mairie, suivre un parcours fléché, avant de sortir, une fois le test accompli, par un escalier à l'arrière du bâtiment. Avant d'entrer, il faut bien sûr porter un masque, et se faire appliquer du gel hydroalcoolique sur les mains.

Avant le dépistage, la Croix-Rouge note les informations des personnes testées © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Dans l'escalier qui mène vers la salle de dépistage, à 11 heures, cinq personnes attendent leur tour. A l'entrée de la salle, la Croix-Rouge accueille le public. Les bénévoles de l'association sont chargés de prendre notamment le nom, le prénom, le numéro de téléphone et l'adresse mail des personnes testées. Le motif du dépistage est aussi demandé. Parmi les raisons évoquées par les visiteurs : un test par crainte d'avoir été au contact d'une personne malade, où encore, comme c'est le cas pour une des jeunes femmes présentes, parce qu'il s'agit d'une formalité demandée pour l'Université.

Prélèvement et résultat rapide

Après avoir donné leurs informations, les visiteurs sont dirigés vers le groupe d'infirmiers et d'infirmières présents dans la salle. Leur rôle : faire les prélèvements. Juste avant le test, les noms, prénoms et autres renseignements des patients sont vérifiés, une dernière fois. Vient alors le moment de se faire dépister. Les infirmiers et infirmières demandent d'abord aux patients de se moucher. Il faut alors pencher sa tête légèrement en arrière. Un coton-tige d'une quinzaine de centimètres est alors enfoncé dans une des narines. Cela dure un peu plus d'une minute, et est plus ou moins douloureux : quelques larmes coulent sur les joues de patients, à la fin du test. Une fois tout cela terminé, les visiteurs sont informés par le personnel qu'ils reçoivent leur résultat, de 24 et 48 heures plus tard, par Internet. C'en est alors terminé : ils peuvent alors quitter le centre, toujours en suivant le fléchage et la sortie indiquée, et sans oublier leur masque.

En dehors de ces opérations spéciales, près d'une trentaine de laboratoires permettent de faire des tests de dépistage en Côte d'Or. Ils se font sans ordonnance et sont gratuits : ils sont en effet pris en charge par la Sécurité sociale.

