Dijon : confinée, la Nuit des chercheurs part en live

Un événement qui sent bon la matière grise ! La 16e Nuit européenne des chercheurs a lieu vendredi 27 novembre 2020 au soir, dans 14 villes françaises dont Dijon. Des rencontres entre les chercheurs et le public à distance, confinement oblige. L'évènement est 100% virtuel, avec une émission enregistrée sur le campus dijonnais et diffusée en direct sur Youtube, de 20h30 à 21h45. Un chat permettra aux spectateurs d'interagir avec les sept scientifiques présents sur le plateau. Au programme également, un "speed searching" national, pour discuter avec trois chercheurs (sans les choisir) pendant 8 minutes chrono et un webdocumentaire.

Truffe de Bourgogne, neurones et carapaces de crevettes

Cette soirée, c'est un voyage intellectuel garanti dans le monde des sciences. Les chercheurs dijonnais vont se succéder pour présenter leurs travaux. Pêle-mêle, on va entendre parler de neurones qui jouent sur la glycémie et le taux de sucre dans le corps, de la symbiose pour les truffes de Bourgogne ou de la possibilité de créer des emballages avec des carapaces de crevettes ou de crabes.

Des emballages à base de déchets de poissons et de crustacés par Frédéric Debeaufort, chercheur en sciences des aliments,

Obligés de vulgariser

Un défi pour ces spécialistes : vulgariser les propos pour s'adresser au plus grand nombre. "On peut tout vulgariser, après c'est avoir la qualité de réussir à le dire simplement, parce que parfois on a un jargon professionnel qui est inaudible", estime Corinne Leloup, biologiste à Dijon au Centre des Sciences du Goût et de l’alimentation et qui travaille sur les neurosciences.

