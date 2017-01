Dijon dans le top 10 des villes où l'on mange le plus mal

Au milieu des produits frais et locaux de Bourgogne... la malbouffe fait de plus en plus de victimes. Dijon est la 8e ville de France qui concentre le plus de fast-food.

Burger-frites, pizza, kebab. C'est au menu de beaucoup de Dijonnais dans la capitale bourguignonne, pourtant réputée pour son alimentation saine, locale et variée. Mypharma a mené l'enquête dans une vingtaine de villes en France, et Dijon occupe la 8e place où se trouvent le plus d'enseignes de restauration rapide pour 1 000 habitants.

"Les futures victimes de la restauration rapide"

Le rapport du site Mypharma élabore un classement peu flatteur avec, en tête, Bordeaux, Nîmes, puis Paris. "Les villes où se trouvent les futures victimes de la restauration rapide", d'après Mypharma. Et à la 8e place, il y a Dijon qui possède 4 Mac Donald's, 2 Subway, 1 Quick, 3 Domino's Pizza, 1 Starbuck ou encore 2 Pizza Hut pour 152 071 Dijonnais.

Certes, cela n'a rien à voir avec Marseille, à la 17e place, qui compte 19 Mac Donald's. Mais par rapport à sa population, 852 516 habitants, ce n'est pas grand chose.