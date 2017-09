Dijon en pointe sur la recherche contre le choc septique

La "journée mondiale contre le sepsis" a lieu ce mercredi 13 septembre. Des chercheurs dijonnais ont réussi à produire une protéine humaine pour lutter contre le choc septique, responsable d'une forte mortalité chez les personnes atteintes.

En France, la mortalité des patients atteints d’un sepsis est de 27 %, mais la mortalité de la forme la plus grave peut atteindre 50 %. La situation est telle au plan mondial qu’en mai 2017, les responsables de l'OMS ont pris la décision de reconnaître la septicémie comme un problème de santé publique majeur. La prochaine journée mondiale contre le sepsis, sous l’égide de la Global Sepsis Alliance, se tient ce 13 septembre 2017. Des chercheurs du laboratoire dijonnais "Lipides Nutrition Cancer" (UMR INSERM 1231 / université de Bourgogne) ont réussi à produire une protéine humaine en laboratoire et à l’utiliser contre les infections bactériennes et comme traitement contre le choc septique.

Le sepsis ou choc septique est une réponse inflammatoire généralisée de l'organisme associée à une infection grave. Une fois le stade inflammatoire critique atteint, le pronostic vital des individus est sérieusement engagé. Une personne dans le monde en meurt toutes les 3 à 4 secondes. Dans les pays industrialisés, on dénombre 377 cas de sepsis pour 100 000 habitants. Chaque année, le sepsis tue 6 millions de nourrissons.

Dans la plupart des cas, il s'agit d'une infection par des bactéries à Gram négatif présentes naturellement dans l'organisme (la plupart du temps dans l'intestin) qui deviennent toxiques chez des individus fragilisés. La partie toxique de la bactérie se trouve sur leur paroi sous la forme d'un complexe lipo-saccharidique. On parle alors d'endotoxines.

Ces travaux publiés dans la revue Scientific Reports sont donc une piste sérieuse contre cette infection qui reste aujourd'hui une urgence médicale.