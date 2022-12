Dijon : grève quotidienne à l'hôpital Valmy pour une question de primes

C'est une information France Bleu Bourgogne. À l'hôpital privé Dijon Bourgogne, à Valmy, les personnels qui travaillent en ambulatoire ont la désagréable impression de se faire avoir, notamment les infirmières. Selon elles, il y a un an, elles ont appris que leurs collègues du bloc opératoire touchaient une prime. Sauf que dans le service ambulatoire, personne n'en a vu la couleur. Elles ont alors demandé à la direction d'être aussi concernées par ce chèque, en vain. Depuis le lundi 5 décembre, elles ont lancé une opération de débrayage d'une heure, chaque matin vers 7 heures, pour se faire entendre. D'autres corps de métier, comme les employés de ménage et les brancardiers, ont rejoint le mouvement.

Un sentiment d'inégalité

Ce qui pose problème, ce n'est pas que certains aient une prime. Mais qu'elle ne soit pas versée à tous. Cela engendre un sentiment d'inégalité, alors que les infirmières en ambulatoire et celles et ceux du bloc ont pour la plupart le même diplôme. Les manifestantes ont tenté de dialoguer avec la direction pour obtenir cette prime. Refus catégorique. Selon elles, la direction leur répond que cette prime est destinée aux "infirmières techniciennes", et que cela ne les concerne pas.

L'argument de ce côté "technique" ne plaît pas du tout aux personnels grévistes. "Dire qu'on est pas techniciennes, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est que d'être technicienne ?, s'interroge l'une des infirmières grévistes. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas au bloc opératoire, qu'on ne sert pas les médecins, qu'on n'ouvre pas des boîtes. Mais, à côté de ça, on accueille des patients, on pose des perfusions, on sonde, on a des actes techniques." Ce qui domine donc, c'est ce sentiment d'être mis de côté. "C'est discriminant, insiste-elle. On est acteur de cette entreprise, on peut prétendre, nous aussi, à notre part de gâteau."

Un débrayage nécessaire

Les personnels qui sont à l'initiative de ce débrayage ne le font pas de gaieté de cœur. "C'est très désolant de prendre les patients en otage, raconte une infirmière du service. Mais on n'a rien sans rien non plus. On les prend en otage certes qu'une seule heure et ils sont quand même pris en charge, ils passent au bloc opératoire." Les grévistes insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas léser les patients, mais que c'est l'unique moyen de se faire entendre.

Ce débrayage est aussi l'occasion d'informer directement les patients sur la situation du corps infirmier. "On a des salaires plus que minables par rapport à la fonction publique. Pour une infirmière, on peut compter quasiment 500 euros de différence avec le CHU, explique l'une des grévistes. On a l'impression d'avoir des diplômes au rabais. A un moment donné, il va falloir aussi que les actionnaires réagissent par rapport à ça."

Contactée, la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions.