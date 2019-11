Dijon : il faut attendre quinze jours en moyenne pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo

Bourgogne, France

Les délais pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo sont de plus en plus courts. Alors qu'il fallait attendre jusqu'à 60 jours il y a trois ans, ce délai est désormais d'une quarantaine de jours au niveau national. Et d'après Michel Perez, ophtalmo à Dijon depuis 31 ans : "à Dijon, le délai moyen pour une consultation classique est de 15 jours, et pour une urgence, c'est passé de 20 à 10 jours."

Ca s'explique en partie par le fait qu'il y a de plus en plus d'ophtalmo qui s'installent à Dijon et de manière générale dans les villes universitaires qui sont plus attractives. Les délais restent encore longs dans les zones rurales.

Le travail aidé, une solution pour réduire les délais

Alors que 7 français sur 10 portent actuellement des lunettes ou des lentilles, la nécessité de raccourcir les délais pour répondre à la demande de soins se fait pressante. Pour Michel Perez, le "travail aidé" qu'il a mis en place dans son cabinet est l'une des solutions. "Au lieu de voir directement l'ophtalmologiste, le patient est d'abord examiné par une orthoptiste ou une infirmière, ou un opticien qui vont réaliser les premiers examens. Le patient et son dossier numérique sont ensuite transférés dans le bureau de l'ophtalmologiste. Ca permet d'avoir un flux de patients plus important et donc de diminuer les délais." 63% des ophtalmologistes ont mis en place le travail aidé en France, contre seulement 15% en 2009.