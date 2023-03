Dijon : l'augmentation du prix du paquet de cigarettes est-elle vraiment efficace ?

Pour les fumeurs, c'est une nouvelle qui fait mal au porte-monnaie. Les prix des paquets de cigarettes vont tous augmenter ce 1er mars.

Une nouvelle augmentation qui lasse Tom (prénom modifié), un buraliste du centre de Dijon : "L'année prochaine, vous viendrez faire le même reportage. Et il y aura toujours autant de fumeurs."

Pendant qu'il change les étiquettes des prix, Tom liste les augmentations : "Les cigarettes Camel vont prendre 60 centimes, 1 euro pour les Marlboro… C'est ce qu'on vend le plus !"

Les fumeurs pas prêts à arrêter

"Le prix ne m'arrêtera pas", annonce Benjamin, un boucher, du centre de Dijon, en tirant sur sa cigarette. Même chose pour William et Eva. Ce jeune couple ironise : "Si le paquet était à 1.000 euros, là on se poserait la question d'arrêter. Mais quand on arrive devant le buraliste, que le paquet soit à 11 ou 10 euros, on l'achète quand même."

De son côté le pneumologue et président du Réseau-Prévention-tabac de la Côte-d'Or, Philippe Camus, trouve que cette augmentation du prix des paquets de cigarettes est une bonne chose : "1 euro, c'est indolore. Mais si je vous dis qu'en un an c'est 365 euros, je suis certain que c'est un argument qui touche certains fumeurs. L'augmentation du prix est une bonne porte d'entrée pour un arrêt définitif."

Et l'augmentation du prix peut même avoir un effet dissuasif selon Philippe Camus : "Ceux qui veulent commencer à fumer, quand ils voient les prix, ne commencent pas."