Dijon : l'entreprise Cadoles développe une nouvelle application pour faciliter les collectes de sang

Cadoles est une société coopérative de services informatiques basée à Dijon. Spécialisée dans les logiciels libres et les formats ouverts, ses services sont à destination des administrations, des entreprises, PME-PMI, des écoles, des collèges, des lycées. Elle vient de mettre au point une appli qui sera très utile à tous les donneurs de sang et qui va faciliter les collectes de l'Etablissement français du sang. Entretien avec Philippe Casiero, co-dirigeant de Cadoles.

France Bleu Bourgogne : Quand on va donner son sang, il faut d'abord remplir un petit questionnaire destiné au médecin. Vous, vous avez conçu une appli sur le téléphone qui remplace ce questionnaire ?

Philippe Casiero : Absolument. On installe cette appli sur son téléphone, et grâce à elle, vous pouvez remplir votre questionnaire plutôt que de remplir une feuille papier.

Qu'est ce que vous avez créé concrètement ?

La particularité, c'est que le questionnaire est anonyme et il a une durée de vie très courte. Souvent, il est rempli à des endroits où il n'y a pas forcément de couverture réseau ou votre téléphone ne fonctionne pas, donc vous n'avez pas accès à Internet. Ce qui est nouveau, c'est que ce questionnaire est embarqué directement dans le lieu de collecte avec un petit appareil très léger et une très faible consommation électrique . Cela permet de remplir ce questionnaire dans tous les cas.

Vous distribuez cette appli à tous les établissements français du sang, dans toutes les maisons du don. Elle existe maintenant ?

Actuellement, c'est une première phase de test en Bourgogne Franche-Comté, donc on déploie ce système dans la région. Il est utilisé dans environ 70 % des cas. On est en discussion pour faire une deuxième phase de test dans d'autres régions parce que ce sont des données scientifiques, donc il faut toujours bien les tester et c'est effectivement important de le faire. Donc très bientôt, il semblerait que la Bretagne soit d'accord pour tester ce système et deux autres régions supplémentaires sont en discussion et sont candidates pour être régions pilotes pour cette expérimentation. Et si ça se passe bien dans ces trois autres régions., il y aura un déploiement national.

Vous parliez de confidentialité, donc on remplit le questionnaire et après il disparaît ?

Il y a dix minutes de durée de vie entre le moment où vous l'avez rempli et au moment où il est lu par le médecin, ensuite, il va directement à la poubelle.

C'est l'Etablissement Français du sang qui a fait la démarche de venir vous voir ou c'est vous qui lui avez proposé cette innovation ?

C'est plutôt une rencontre. C'est à dire que les informaticiens aiment bien se retrouver et de temps en temps on fait des espèces de marathons. C'est au cours de ce type de rencontre où on s'est dit qu'on a beaucoup travailler pour le secteur de l'éducation et on s'est demandé si on pouvait faire d'autre chose utile car pour nous, ce qui est important, c'est d'être utile pour la société. Et on a découvert un marathon organisé autour de la santé et de l'innovation qui s'appelle le Hacking Health. Il se déroule à Besançon. On fait des propositions de projets au cours de ce marathon à l'EFS pour ce questionnaire qui va à la poubelle.

Donc c'était un défi à la base dans le cadre d'un événement et qui aujourd'hui se traduit dans la réalité ?

Exactement et qui est utilisé concrètement. On a d'autres projets avec l'EFS mais on ne peut pas trop parler pour l'instant car ils sont un peu plus impliquants pour l'Etablissement Français du Sang. On a surtout envie de transformer l'outil numérique en outil de lien social. On travaille beaucoup avec le monde de l'événement et avec les établissements comme les restaurants et les bars pour faire en sorte que les gens qui sont sur leur téléphone puissent lever la tête de leur portable et aller rencontrer les autres gens qui sont aussi sur leur téléphone. On travaille beaucoup sur l'animation de la vie dans les établissements.