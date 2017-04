Dijon : l’entreprise Crossject inaugure ses nouveaux locaux

Le maire de Dijon, François Rebsamen, a inauguré ce jeudi 13 avril, l’unité de production de l’entreprise Crossject située au Parc technologique de Mazen Sully à Dijon. Crossject est spécialisée dans les médicaments auto-injectables.

D’une superficie de 1 800 m², le nouveau bâtiment de ce laboratoire spécialisé dans les médicaments auto-injectables dédiés aux situations d’urgence, est situé à proximité des centres universitaires, du CHU de Dijon et de plusieurs sociétés de biotechnologie. Il comprend une unité de production pharmaceutique ainsi qu’un laboratoire de recherche et de développement.

Les locaux de Crossject - capture d'écran Google Maps

La pose de la 1ère pierre s’était déroulée le 12 février 2016. Un peu plus d’un an après, le nouveau batiment était inauguré ce jeudi. Crossject développe des seringues sans aiguille, pour atténuer souffrance et angoisse associées aux piqures, mais aussi un portefeuille de produits combinant des médicaments connus avec un mode d’injection innovant et adaptable à de nombreuses situations spécifiques.

Cette unité de production a été conçue pour fabriquer des tubes de verre selon un format de packaging « prêt à remplir » semblable aux standards utilisés pour les seringues pré-remplies. Les tubes de verre sortant de cette unité de production sont destinés, dans un premier temps, à alimenter la ligne "Fast-Track" en cours de l'assemblage final de Zeneo.

Le système d'injection sans aiguille Zeneo mis au point par Crossject - Crossject

Les 1800 mètres du bâtiment de Crossject, idéalement situé au coeur du technopôle Innovation de Dijon (Mazen-Sully), abritent le siège social, des laboratoires de R&D, et une organisation interne compatible avec les normes GMP pour ses activités pharmaceutiques.

La société participera le 18 mai prochain à Copenhague au European Midcap.