Dijon : La vente et la consommation d'alcool interdite à partir de lundi dès 21 heures dans certains quartiers

La vente et la consommation d'alcool sera interdite à partir de 21 heures, dès lundi, dans certains quartiers de Dijon. La mesure a été annoncée ce samedi lors d'une conférence de presse par le maire de Dijon, François Rebsamen, le préfet de Côte-d'Or, Fabien Sudry et l'Agence Régionale de Santé.

Dijon et sa métropole ne passent pas en zone d'alerte renforcée mais une mesure supplémentaire a été actée, ce samedi. La vente et la consommation d'alcool sera interdite dans certains quartiers de Dijon à partir de 21 heures. Une décision qui sera applicable dès lundi. En cas d'infraction, il faudra payer 135 euros d'amende.

Ça signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter de l'alcool dans les commerces qui en vendent à partir de 21 heures, et que sa consommation dans la rue en sera interdite.

Depuis un mois nous observons que l'activité du virus se développe - Fabien Sudry, préfet de Côte-d'Or

Une décision prise alors que le nombre de personnes positives au COVID-19 augmente à Dijon et en Côte-d'Or. "Nous ne sommes pas loin d'entrer dans la zone d'alerte renforcée", précise le préfet de Côte d'Or, Fabien Sudry. Le taux d'incidence est actuellement de 160 cas pour 100 000 personnes dans la métropole. Un chiffre au delà du seuil d'alerte fixé à 150 cas. Il est en revanche inférieur pour la Côte-d'Or, à savoir 110 cas pour 100 000 personnes.

De là à passer en zone d'alerte renforcée à l'instar de 11 métropoles françaises, comme Lille, Rennes ou encore Bordeaux ? "Rien n'est inéluctable. J'en appelle à la responsabilité de tout le monde pour éviter de passer au stade supérieur de l'épidémie", répond François Rebsamen, le maire de Dijon.

Une décision sur le maintien de la foire de Dijon attendue la semaine prochaine

Une question subsiste sur le maintien ou non de la foire de Dijon. La préfecture doit prendre sa décision et l'annoncer en fin de semaine prochaine.