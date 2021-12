Dijon : le centre de vaccination de la Toison d'Or maintenant ouvert tous les jours

La lutte contre le Covid se renforce à Dijon ! Face à la nouvelle progression du nombre de contaminations, le centre de vaccination situé dans la Toison-d'Or est désormais ouvert sept jours sur sept. Accessible le vendredi, le samedi et le dimanche depuis son arrivée au début du mois de juillet, il est maintenant possible de venir sans rendez-vous du lundi au samedi de 10h à 20h, et les dimanches de 10h à 19h. Le lieu n'est pas changé, toujours dans une cellule du centre commercial, face aux caisses du Carrefour.

Au total, 10 millions de personnes ont reçu leur dose de rappel de vaccin contre le Covid-19 en France. Face aux difficultés pour prendre rendez-vous, le ministre de la santé Olivier Véran veut "tout mettre en oeuvre" pour que les français puissent avoir leur dose de rappel en temps et en heure. En Bourgogne-Franche-Comté, l'Agence Régionale de Santé encourage la vaccination, notamment chez les 18-49 ans, où 86% de la catégorie d'âge a au moins reçu une dose. 96% de couverture vaccinale sur la catégorie d'âge des 65 ans-74 ans.