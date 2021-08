Dijon : le centre de vaccination du Zénith déménage à l'Université

Moins de seringues, plus de micros et de musique au Zénith de Dijon, à partir du lundi 6 septembre 2021. Depuis le 28 avril dernier, la salle de spectacle s'était muée en vaccinodrome. "Ce dispositif inédit (...) reposait sur la collaboration quotidienne de près de 80 militaires, professionnels de santé libéraux, étudiants en santé, et sapeurs-pompiers", rappelle la Préfecture de Côte-d'Or dans un communiqué. Le centre de vaccination du Zénith est déplacé dans la salle Multiplex de l'Université de Bourgogne à partir du lundi 6 septembre 2021.

Plus de 200.000 injections

"En moins de 4 mois, plus de 223 000 injections y ont été effectuées au bénéfice de la population de la métropole, du département et parfois de plus loin, soit environ 1/3 de l'activité vaccinale de Côte-d'Or", précise la Préfecture.

Un nouveau lieu, pour toucher les plus jeunes ?

Pourquoi ce choix de l'Université de Dijon pour le nouveau centre de vaccination ? Selon la Préfecture, cela répond à deux critères : "offrir à nos 35 000 étudiants un accès simple, privilégié et prioritaire à la vaccination et conserver un lieu de vaccination facilement accessible en voiture et en transports en commun".

Quelles conséquences pour les personnes qui ont déjà un rendez-vous ?

Si vous avez un rendez-vous au Zénith de Dijon, pas de panique. "Les personnes qui avaient obtenu un rendez-vous au Zénith à partir du 6 septembre 2021 seront priées de se présenter au centre du Multiplex et en seront par ailleurs informées par Doctolib", précise la Préfecture.