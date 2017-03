Dijon : le directeur du centre anti-cancer Georges-François-Leclec reconduit pour cinq ans

Le Centre régional de lutte contre le Cancer Georges-François-Leclerc annonce ce vendredi la reconduction pour cinq années de son directeur, le Professeur Pierre Fumoleau. Son nouveau contrat prend effet ce samedi.

C'est dans un communiqué élogieux que le Centre régional de lutte contre le cancer Georges-François-Leclerc annonce la prise d'effet du mandat qu'il vient de reconduire avec son directeur général. A 65 ans, le Professeur Pierre FUMOLEAU, en place depuis 2007 va continuer de gérer l'établissement pendant cinq années supplémentaires. Ce nouveau mandat prend effet dès ce samedi.

Le Centre Georges François Leclerc de Dijon © Radio France - Philippe Renaud

Un directeur général très impliqué dans le monde de la Santé

Outre des cours dispensés en tant que professeur des Universités en Oncologie Médicale, Pierre Fumoleau assume aussi la responsabilité du Département d’Oncologie Médicale et de l’Unité de Recherche de Transfert. C'est un expert internationalement reconnu. Il est aussi membre du bureau de la Fédération Unicancer, membre d'une Commission sur l’Organisation des Soins , ou encore référent en cancérologie auprès de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne.

Il occupe actuellement la présidence du Conseil Scientifique de Pharmimage, et celle de la Fondation de Coopération Scientifique (associant les Universités et établissements universitaires et CHU de Bourgogne Franche Comté et l’Établissement Français du Sang).

Dans son communiqué, le centre anti-cancer rappelle aussi que Pierre Fumoleau conserve une activité clinique auprès de ses patients et une production scientifique au plus haut niveau .

Le Centre régional anti cancer Georges François Leclerc en quelques chiffres

Le centre compte 735 salariés, dont 133 médecins et internes, professeurs des universités, chercheurs et 47 personnes dédiées à la recherche, 21 000 patients et consultants par an , dont près de 4 800 hospitalisés, 192 lits et places d’hospitalisation et 5 lits de chirurgie ambulatoire. Son budget annuel s"élève à 85 millions d’euros, dont près de 10% sont consacrés à la recherche. Il peut aussi recevoir des dons.