Dijon : le Mois sans tabac, se motiver et trouver des astuces pour arrêter de fumer

Dijon, France

Depuis quatre ans, plus de 580 000 Français ont participé à l'opération Mois sans tabac, dont un peu plus de 23 000 en Bourgogne-Franche-Comté. L'année dernière, 9 822 personnes bourguignonnes et franc-comtoises avaient participé à ce mois sans tabac. À Dijon, beaucoup profite de cette opportunité pour trouver des astuces et se motiver à arrêter de fumer. Même si le Mois sans tabac, du côté des fumeurs, ne fait pas l'unanimité.

Quelques astuces des Dijonnais pour arrêter de fumer

"Ce qui m'avait fait arrêter de fumer c'était de remplacer la cigarette par un verre d'eau mais après un coup de stress et on replonge facilement", raconte Philippe, un commerçant dijonnais croisé pas très loin de la rue de la Libération. Comme lui, ils sont nombreux à avoir essayé de trouver des astuces voire des substituts à la cigarette et ainsi se motiver à arrêter de fumer.

Je me suis dit mais t'es accro, si je prends celle-là je suis foutu - François, un Dijonnais

Contrairement à Philippe, François lui, a arrêté de fumer il y a une trentaine d'années. "J'étais chez un ami et il a posé son paquet de cigarettes machinalement. J'ai plongé ma main pour piquer son paquet comme un rapace qui plonge pour prendre quelque chose. Je me suis dit mais "t'es accro, si je prends celle-là je suis foutu" et j'ai stoppé net".

Le Mois sans tabac exaspère certains Dijonnais

Assis sur son scooter, une cigarette à la main et sur le point d'effectuer une livraison, Joris est catégorique. "Le Mois sans tabac qu'on me laisse tranquille avec ça, je fume et ça ne regarde que moi", raconte le jeune garçon. Il fume depuis quelques années et ne compte pas s'arrêter. "Je n'arrive pas à arrêter et pour l'instant c'est comme ça"

Son ami, Jules est du même avis. "Pour moi fumer c'est un plaisir, j'aime bien en soirée, ça me détend. Alors quand on va commencer à me dire il faut que tu arrêtes de fumer avec ce Mois sans tabac oui ça va me soûler, je suis majeur et vacciné, ça ne regarde que moi", insiste Joris. Avant de s'en griller une dernière et de partir livrer ses sushis.