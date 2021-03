Dijon : le temps d’une collecte de sang, le Musée des beaux-arts rouvre exceptionnellement ses portes

Alors que le monde de la culture est à l’arrêt avec la crise sanitaire, le Musée des Beaux-Arts de Dijon rouvre ses portes le temps d’un instant et s’associe à l’Etablissement Français du Sang et l’Association pour le don de sang de Dijon pour organiser une collecte de sang exceptionnelle. L’occasion pour les dijonnais de donner leur sang en contemplant les œuvres exposées dans différentes salles du musée qui seront présentés par des médiatrices

A peine annoncée, c'est déjà complet !

Victime de son succès, la collecte est complète. Il est possible que des places se libèrent en dernières minutes, mais l’EFS ne pourra garantir l’accueil des personnes venues sans rendez-vous. Votre Maison du don de Dijon accueille toutefois les donneurs du lundi au samedi, rue du Stade. Réservez votre don de sang dès maintenant. Accès : parking donneurs à l’angle du bd de Tassigny et de la rue du Stade / T1 station Parc des Sports / B11 et Corol arrêt Urgences CHU.