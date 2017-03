A Dijon, les Bébés de la Ch(o)uette couvent les enfants hospitalisés

L'association Les bébés de la Ch(o)uette a été créée en 2011 par des soignants du CHU de Dijon. Son objectif : améliorer le quotidien et le confort des parents et des enfants hospitalisés.

Des draps colorés dans les couveuses, des coussins d'allaitement pour le confort des parents, des salons pour accueillir les familles, voilà le genre de choses que l'association Les bébés de la Ch(o)uette a pu financer depuis sa création en 2011. Et pour Aline, maman d'une petite fille prématurée, ce sont des petits détails qui changent beaucoup le quotidien : "ça permet de passer du temps avec son enfant, en oubliant un peu l'environnement tristounet de l'hôpital."

Ce sont des objets qui améliorent le confort, mais que l'hôpital n'a pas les moyens d'acheter. Alors l'association prend le relais. Aline raconte qu'il y a notamment "des cocons dans les couveuses des prématurés. Des sortes de coussins avec des petites billes, qu'on pose sous l'enfant et qui permettent de recréer la position qu'ils avaient dans le ventre. Ca évite des mauvaises postures, et c'est indispensable pour leur développement futur, mais sans l'association, et bien on n'en n'aurait pas."

Un vidéo-projecteur pour mieux soigner les enfants ?

Les bébés de la Ch(o)uette ont pu aussi acheter des imprimantes couleurs, et des appareils photos pour permettre aux parents qui ne peuvent pas se déplacer tous les jours de garder un lien avec leur enfant. Et l'association voit les choses en grand. "On aimerait acheter un vidéo-projecteur pour le service de réanimation pédiatrique", rêve Ophélie Lamy, la trésorière de l'association. "Parce que les enfants sont allongés, et que la zone qu'ils voient le plus facilement c'est le plafond. On pourrait leur projeter un dessin animé ou des images, et les études montrent que la douleur pendant un soin est moins importante lorsque l'enfant est distrait par autre chose."

Et si jusque là, l'association s'était surtout concentrée sur les tout-petits, cette année "on a fait des dons à chaque service, pour qu'ils puissent acheter des jouets, ou tout ce dont ils ont besoin", précise Bettina Bernard, la vice-présidente.

Chaque année l'association récolte près de 5000 euros de dons, pour rendre un peu moins pénible le quotidien des parents et des enfants hospitalisés.

