Dijon : les conseils détox des professionnelles pour bien préparer le repas du nouvel an

À peine terminés le foie gras et la dinde farcie de Noël, place au repas du réveillon, le 31 décembre. France Bleu Bourgogne a rencontré des professionnelles en nutrition et diététique. Voici leurs conseils pour bien se préparer au repas du nouvel an.

Dijon, France

Pour ces deux professionnelles en nutrition, un seul mot d'ordre : entre les deux repas des fêtes, ne pas se priver de manger totalement, mais reprendre une alimentation saine et équilibrée ! Pauline Guillaume est diététicienne à Dijon : "Certains pensent qu'il faut arrêter de manger d'un coup, ou bien manger une pomme par jour. Je ne suis pas du tout pour les mono-diète, ce n'est pas bon pour le corps. Si on se prive, et qu'on se remet à manger d'un coup, c'est là que le corps stock toutes les graisses."

Ne pas sauter de repas

Pour Alexandra Niquet, coache en nutrition à Dijon, le constat est le même : "Pendant le repas de Noël, on ingère beaucoup de graisses et de sucres en quantités importantes que l'organisme n'est pas habitué à recevoir. Il faut alors protéger le foie en essayant d'éliminer toutes les toxines ingérées." Pour cette professionnelle, l'important est de ne surtout pas sauter de repas : "Après un repas très lourd, le soir ou le lendemain, il vaut mieux privilégier une soupe de légumes, un potage ou du fromage blanc. Ne pas non plus oublier les protéines maigres comme le poisson ou le poulet."

Autre règle d'or, boire beaucoup d'eau !

"De l'eau plate de préférence, précise Alexandra Niquet. Entre 1,5 et 2 litres par jour. Mais aussi des tisanes, à la menthe ou à la mélisse par exemple, pour aider à digérer, à éliminer, et avoir l'effet détox."

Pour le repas du nouvel an, il y a aussi des astuces pour éviter les excès. "L'idéal c'est d'arriver au repas du réveillon sans avoir trop faim, explique la coache en nutrition. Vous pouvez manger un fruit avant ou boire beaucoup d'eau, ça évite de se jeter sur l'apéritif dès qu'on arrive!"

Et au repas, qu'est ce qu'on mange ? "Pour l'apéritif, favorisez les légumes croquants comme les tomates cerises, les carottes, ou encore les bâtonnets de crabe. Côté boissons, préférez du champagne aux cocktails et à l'alcool fort, beaucoup plus sucrés. Et pendant le repas, évitez les plats en sauce et le fromage si possible!"