Dijon : les étudiants en santé mangent à l'aveugle pour sensibiliser aux handicaps

Comment sensibiliser les futurs professionnels de santé aux différents handicaps ? La faculté de médecine de Dijon, le centre de génétique du CHU de Dijon et l'ARS de Bourgogne organisent deux jours de séminaire (les 6 et 7 septembre 2023) pour faire découvrir la réalité de personnes en situation de handicap au cours de rencontres et de séances de témoignages. Des conférences avec des professionnels sont aussi organisées. 300 étudiants en médecine, pharmacie et sage-femme participent à ces journées. Mardi midi, ils ont aussi testé un repas à l'aveugle en duo (un étudiant avec un bandeau sur les yeux, un autres qui l'aide à se repérer), pour appréhender les difficultés des personnes non-voyantes.

"Même s'assoir sur la chaise, c'est une galère"

Les cent étudiants qui participent à ce repas à l'aveugle sont répartis en duo, l'un d'eux endosse le rôle de l'aidant, le deuxième celui du non-voyant grâce à un bandeau sur les yeux. Lucien et Thomas sont tous les deux en troisième année de médecine, c'est Thomas qui commence dans le noir : "C'est super perturbant, on perd tous nos repères, avoue-t-il. Déjà s'assoir sur la chaise, c'est une galère, alors manger je n'imagine même pas." Heureusement, Lucien veille au grain, et lui explique où sont répartis les aliments sur le plateau. Mais accompagner la personnes non-voyante, n'est pas simple non plus : "c'est un peu compliqué, il faut toujours tout surveiller, savoir si il a son couteau, s'il est à l'endroit ou à l'envers... d'ailleurs tu veux du pain ?", enchaine le jeune étudiant.

À la fin du repas, Thomas fait le bilan : "c'était super compliqué dès le début, prendre ses repères, même marcher c'était galère. Au début du repas l'installation était compliqué, mais une fois qu'on est assis, ça va à peu près." Même état d'esprit pour les autres étudiants de médecine, pharmacie et sage-femme, ravis d'avoir pu tester ce repas à l'aveugle.

Se mettre à la place du patient, une compétence essentielle

Outre l'expérience, ces journées vont permettre aux étudiants d'améliorer leur traitement des patients en situation de handicap, estime Thomas : "on peut se mettre à la place des personnes handicapées pour appréhender notre façon de soigner cette personne. Je trouve qu'on n'a pas assez de formations pour développer cette capacité d'empathie." Effectivement entre les cours théoriques, les stages, les étudiants ont peu de temps pour apprendre à écouter les patients et à les comprendre.

Une compétences pourtant essentielle, explique Laurence Faivre, responsable du centre de génétique du CHU de Dijon et principale organisatrice de du séminaire : "on est beaucoup dans la technique et moins dans le savoir être. C'est un petit peu l'idée ici, expérimenter et échanger pour avoir un regard différent à l'avenir. Se rendre compte des difficultés qui nous touchent particulièrement dans la conduite de la médecine pour faire mieux dans les personnes pour les personnes qu'on va accueillir." À l'issue de ce séminaire, 60 étudiants pourront intégrer des stages dans les abolissement accompagnants des personnes en situation de handicap.

