Dijon : les salariés des laboratoires BC Lab en grève pour demander des augmentations de salaire

Sur les pancartes : "salariés en colère !" ou encore "biologistes enrichis, salariés appauvris". Près de 80 employés des laboratoires BC Lab se sont retrouvés devant la plateau technique de Dijon, ce lundi 6 février. Une mobilisation à l'appel du syndicat CFDT Santé-Sociaux, pour demander une hausse de 10% des salaires pour répondre à l'inflation. Les grévistes souhaitent également que leur travail pendant la crise sanitaire soit davantage reconnu par la direction.

"On a doublé, voir triplé la patientèle"

"Ils ont passé trois belles années. Bien que nous ayons eu quelques miettes, il faut qu'on soit augmenter", explique Mélanie, une préleveuse. Tous les domaines de la santé ont eu des augmentations durant cette période. Nous, on a été oubliés." Ces salariés n'ont pour la plupart pas arrêté de de travailler pendant la crise sanitaire, même pendant les périodes de confinement. Après trois ans de Covid-19, la fatigue s'accumule : "On a doublé, voir triplé la patientèle à certains moments. Cela nous a touché physiquement et moralement", pointe Aurélie.

Les salariés des laboratoires BC Lab n'avaient pas fait grève depuis une dizaine d'années. La direction leur a proposé une augmentation de 80 euros brut par mois, soit environ 5% pour les plus bas salaires. Cette proposition est insuffisante pour les syndicats : "On en a tous un peu assez d'être traité comme ça", souligne Patricia Miramonde Poret, déléguée CFDT à Dijon.

Aurélie et Mélanie étaient mobilisées avec leurs collègues à Dijon pour demander une augmentation de salaire. © Radio France - Raphaël Aubry

La direction reste sur sa position

Des revendications que dit comprendre le directeur des laboratoires BC Lab. Il rappelle que les salariés ont bénéficié de près de 14 000 euros net de primes depuis mars 2020. Jean-René Maurin ne peut pas leur proposer plus : "Nous subissons aussi de plein fouet le contexte actuel. Pour l'année 2023, le Gouvernement a par ailleurs décidé de baisser nos tarifs de 7%. Il faut rester raisonnable pour assurer la pérennité de l'entreprise."

Les syndicats ont été reçus dans l'après-midi par la direction. Aucun accord n'a été signé pour l'instant entre les deux parties.