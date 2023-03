Dijon : les scientifiques sortent des laboratoires pour expliquer leurs travaux

Faire face aux élèves avant de se frotter aux adultes. Des scientifiques de différentes disciplines expliquent leur quotidien et leurs recherches à partir de 14 heures au Centre des Sciences du goût et de l'alimentation de Dijon le dimanche 19 mars. Depuis deux semaines, certains s'entraînent face à de jeunes élèves.

Rendre accessible la science

"Quelqu'un sait ce qu'est la levure ?", questionne Fanny Bordet. La petite dizaine d'élèves de CM2 face à elle regarde le sol avant d'enchaîner les questions. Fanny Bordet, chercheuse en œnologie doit répondre à tout. Elle a 20 minutes pour leur expliquer quatre ans de recherche. "C'est un peu fatigant, il faut être attentif à tout, explique-t-elle. Mais c'est très stimulant, ils n'ont pas de filtre donc pas peur de se tromper !" La mission semble réussie, Ruben, 10 ans, écrit un petit mot sur un post-it orange : "J'ai tout aimé. Surtout l'atelier sur le vin."

Le quotidien des chercheurs

Ces ateliers, qui n'ont rien à voir avec la monotonie d'une conférence, doivent permettre aux doctorants de montrer leur quotidien. Ju Garry est chercheur en histoire contemporaine. Sa spécialité : les façons de combattre au corps-à-corps dans l'armée française au XIXe et XXe siècle : "On ne sait jamais ce que font les doctorants."

Alors dimanche 19 mars, dès 14 heures, il répondra aux questions des visiteurs venus l'interroger sur son quotidien et le sujet de sa thèse. Coralie Biguzzi est chargée de cette opération nommée "Experimentarium", elle souhaite pouvoir contredire ce qu'elle entend souvent quand elle parle du métier de chercheur : "Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche."