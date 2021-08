Depuis la mise en place du Pass Sanitaire, le nombre de dépistage à explosé. A Dijon, plusieurs tentes de dépistages ont été mises en place dans les rues, pour aider à endiguer le flot toujours plus dense de patients.

Dijon : Les tentes de dépistages accueillent de plus en plus de monde

A Dijon, les tentes de dépistages sont de plus en plus nombreuses dans les rues. Par exemple, il y en a une rue des Godrans, place de la République ou encore devant la gare. Si certains viennent pour pouvoir se constituer un pass sanitaire afin de pouvoir fréquenter restaurants ou cinémas, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.

"Anticiper les sorties"

Parmi les patients qui font la queue devant la tente installée place de la République, Jean, 22 ans. "Je ne sais pas encore si je vais sortir, mais j'anticipe tout de même. Je viens chaque semaine en prévision des éventuelles sorties du vendredi et samedi soir" explique-t-il.

Il n'est pas vacciné, n'est pas particulièrement contre mais ne sent pas qu'il est nécessaire pour lui de se faire vacciner tout de suite. "Pour le moment je m'en sors bien, on verra plus tard" conclut-il.

Entre deux doses

Si certains ne sont pas vaccinés, d'autres ne le sont qu'à moitié. C'est le cas par exemple de Michel. "Tant qu'on n'a pas deux doses, le test est indispensable pour continuer à sortir. J'ai un dîner au restaurant ce soir, j'ai besoin de mon pass" raconte-t-il.

Mais ce n'est pas la seule raison. "Je suis plombier. Et même lorsque j'aurais mes deux doses, je continuerai à me faire tester régulièrement, pour la sécurité de mes clients qui ne sont pas forcément vaccinés" conclut-il.

Recrudescence de patients

Depuis la mise en place du Pass Sanitaire, les patients se sont multipliés. "Je peux faire une cinquantaine de tests en une seule matinée" explique Pierre, jeune pharmacien, installé dans la tente.

"Je teste toutes sortes de personnes : des adolescents, des jeunes adultes, mais aussi des séniors. La majorité d'entre eux n'est, en revanche, pas vaccinée" explique-t-il.

Durant les journées les plus chargées, il peut tester jusqu'à cent personnes par jour.