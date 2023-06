Dijon : les urgences désormais accessibles uniquement en passant par le 15 à partir du 3 juillet

Un malaise, un accident ? Inutile de vous précipiter aux urgences car à partir de ce lundi 3 juillet, il faudra impérativement d'abord appeler le centre 15 de régulation. C'est un médecin à l'autre bout du fil qui décidera d'orienter le patient vers les urgences ou vers un autre professionnel de santé en fonction de son diagnostic.

Une mesure déjà partiellement en place depuis novembre dernier à Dijon

Ce n'est pas vraiment une nouveauté à Dijon car depuis novembre dernier, le CHU et l'Hôpital privé Dijon Bourgogne de Valmy avait déjà instauré cette régulation des urgences via le centre 15. Cette mesure était appliquée entre 17h et 7h du matin. La nouveauté à partir de ce lundi 3 juillet, c'est qu'elle est étendue à toute la semaine, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 27. Il en sera aussi jusqu'au 8 septembre.

Une mesure efficace pour réduire la fréquentation des urgences ?

A en croire le CHU Dijon Bourgogne, cette régulation en soirée et la nuit depuis novembre dernier aurait permis de réduire "la pression hospitalière" de manière assez significative. Le nombre de passages aux urgences aurait baissé de 19%.