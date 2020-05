Olivier Véran lance le Ségur de la santé dans les territoires à Dijon

Olivier Véran était à Dijon ce vendredi après-midi. Le ministre de la santé est venu lancer le Ségur de la santé dans les territoires. Simplifier, valoriser et renouer le dialogue avec tous les acteurs de la santé y compris les patients, c'est l'objectif de cette grande concertation nationale.

Olivier Véran a rencontré les équipes hospitalières du CHU de Dijon avant d'écouter pendant un peu plus d'une heure les propositions des professionnels de la santé en Côte-d'Or. Chacun y est allé de ses doléances. On a parlé complémentarité entre la médecine de ville et l'hôpital public évoqué par un médecin généraliste, meilleure prévention avec un représentant de l'ordre des pharmaciens jusqu'à la reconnaissance du statut des ambulanciers de la fonction publique, lesquels s'estiment être les oubliés de ce Ségur de la santé.

Le ministre de la santé promet que les personnes âgées seront davantage protégées en cas de nouvelle pandémie. Il a annonce aussi que les tarifs horaires des aides à domicile seront revalorisées.

"Personne ne sera oublié", promet Olivier Véran

Olivier Véran veut discuter avec tous les professionnels de santé Copier

Il a aussi été question des formations qu'il faut transformer et valoriser reconnaît le ministre de la santé qui en profite pour confirmer qu'une partie de la dette des hôpitaux publics, à savoir 10 milliards d'euros sera épongée par l'État. Pour le CHU de Dijon, cela concerne tout de même 125 millions d'euros.

Olivier Véran s'est engagé à rendre les conclusions du Ségur de la santé à la mi-juillet.