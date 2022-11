Dijon star du Téléthon 2022

Dijon sera la star du Téléthon ! Vous l'avez entendu sur France Bleu, la capitale des Ducs est une des 4 villes ambassadrices de cette 36° édition . Les 2 et 3 décembre prochain, nous serons sous le feu des projecteurs et des caméras de France Televisions, aux côtés de Guebwiller en Alsace, de Cassis-sur-mer près de Marseille, et des bretons de Lorient.

Et si on vous dit que Dijon sera la star de cette édition, c'est parce que nous serons bien plus exposés que les 3 autres villes partenaires. Dijon aura droit à une heure et demi d'antenne continue le samedi matin entre 11h15 et 12h45. "Nous aurons 9 caméras, alors que les autres villes en auront 3 ou 4. Nous aurons aussi 4 animateurs, contre 2 ou 3 pour les autres" s'enthousiasme Romain Savouret, responsable éditorial pour France Télévisions et chef d'orchestre de ces directs. Les humoristes Kev Adams et Bruno Guillon seront là aux côtés de Sophie Jovillard, la présentatrice "d'Echappées Belles" et notre ami Guillaume Pierre pour présenter des défis placés sous le signe de la gastronomie.

Les différentes villes qui accueilleront les plateaux télés © Radio France - Olivier Estran

Cinq mille pots de moutarde et Trois cafés gourmands

On va commencer le vendredi par une soirée électro, sur les toits en terrasse de la Cité de la gastronomie. On aura aussi un combat des chefs, des cuisiniers de renom qui vont rivaliser d'ingéniosité au sein de l'école Ferrandi, et un "escape-game gastronomique". Le Téléthon ne se vit pas entre quatre murs, on aura donc une course de tonneaux rue de la Liberté. Cela nous amène place du Bareuzai, où seront posés les plateaux des directs de France Télévision. Sur cette place entourée de maisons à colombages, on va faire une pyramide de 5.000 pots de moutarde qui seront revendus au profit de la recherche. Il y en aura forcément un pour les "3 Cafés Gourmands" vont venir chanter en public leur dernier titre co-écrit avec Jean-Jacques Goldman. On pourra aussi se lancer dans un jeu de piste crée par les agents de la ville de Dijon.

La présidente de l'AFM Laurence Tiennot-Herment aux côtés d'Elyse Outers, ambassadrice locale du Téléthon © Radio France - Olivier Estran

En dehors du centre ville, il y aura aussi un défi de plongée à la piscine olympique, et on aura des échos des 150 défis organisés à travers toute la Côte-d'Or. On espère bien atteindre la barre des 300 mille euros collectés sur le terrain, comme c'etait le cas avant la crise Covid.