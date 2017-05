Dijon : tous en violet le 19 mai !

Le palais des ducs de Bourgogne va s'illuminer les 19, 20 et 21 mai. La ville participe aux journées des MICI, des maladies rares dont souffrent 250 000 personnes en France.

Les MICI, ce sont quatre lettres pour deux terribles maladies, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique (RCH). En France, elles touchent 250 000 personnes et dans le monde, six millions. La journée mondiale des MICI se déroule le vendredi 19 mai. En soutien à l'AFA, la seule association nationale reconnue d’utilité publique à lutter contre ces terribles maladies, le palais des ducs et des États de Bourgogne sera illuminé en violet, ainsi que les deux jours suivants, samedi 20 et dimanche 21 mai. Le violet symbolise en effet le combat contre les MICI. Le public est appeler à se mobiliser autour de cette cause en participant à une opération Dress code : " « Le 19 mai, tous en violet ».