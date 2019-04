Dijon : un bus qui peut peut-être vous éviter de devenir aveugle

Le bus du glaucome fait étape à Dijon jusqu'à jeudi soir. L'occasion de se faire dépister et de mieux connaître cette maladie qui touche un million de Français et qui peut rendre aveugle, de manière irréversible.

Dijon, France

Ce bus ne vous emmènera nulle part, et vous n'avez pas besoin de valider votre ticket : c'est gratuit. C'est le bus du glaucome qui s'est installé place de la République à Dijon et qui va y rester jusqu'à jeudi soir.

Le glaucome, c'est une maladie qui attaque le nerf optique et qui, peu à peu, empêche la transmission des informations entre l'oeil et le cerveau. S'il n'est pas dépisté à temps, le glaucome rend donc aveugle, et de manière irréversible. La maladie touche un million de Français, mais la moitié d'entre eux ne sont pas au courant, parce qu'ils n'ont pas été dépistés.

Pourtant quand les patients sont pris en charge à temps, la cécité peut-être évitée. D'où l'importance du dépistage qui est indolore et ne dure qu'une dizaine de minutes.

Infos pratiques : les dépistages se font sans rendez-vous mercredi et jeudi place de la République, entre 9h et 12h30 et entre 14h et 17h30.