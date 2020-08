Dijon : un food-truck offre des repas aux patients atteints du cancer et au personnel soignant

C'est la 5ème édition de "Toques en Truck", une opération de l'association "Tout le monde contre le cancer". Chaque année, un food-truck ambulant s'arrête dans un hôpital. Le but, offrir un bon repas préparé par un chef aux patients atteints de cancer, mais aussi à leurs proches et au personnel de l'hôpital.

Mardi matin, il s'est arrêté sur le parking de la polyclinique du parc Drevon à Dijon. Au menu ce midi midi : hamburger au poivron, salades et panna cotta préparé par deux chefs. Sous les parasols installés pour l'occasion dans un esprit vacances, de nombreux travailleurs de la polyclinique. Virginie, femme de ménage a apprécié "la convivialité" de ce moment partagé avec ses collègues. Elle a voulu apporter son soutien à ce combat, elle dont certains membres de la famille ont été touchés par cette maladie.

Virginie, à gauche et ses collègues de la polyclinique © Radio France - Esther Michon

Isabelle est venue respirer et manger un bout. Son mari atteint d'un cancer est en salle de soins. "C'est quand même mieux que d'être en salle d'attentes... c'est agréable, on est servis au petits oignons, on s'évade un peu de la maladie " explique-t-elle, émue.

"Ça leur permet d'oublier un peu leur quotidien ponctué des difficultés liées à la maladie. Ici, on est dans une bulle, on s'occupe d'eux et on passe un moment convivial" résume la coordinatrice de cette opération, Suzanna Morais.

L'équipe de "Toques en truck" et le cuisinier invité à Dijon, Emeric Buisson © Radio France - Esther Michon

Ce mardi, 90 repas ont été offerts via cette opération à Dijon. Le camion est déjà reparti vers ses prochaines destinations, Grenoble, Valence, Nice. Au total, l'association se rendra dans 20 hôpitaux du pays.