Une campagne de vaccination contre la méningite débute à Dijon pour 30.000 personnes

La vaccination contre la méningite démarre ce mercredi matin dans la salle "Multiplex", juste en face du campus. Elle recevra les étudiants par vagues, selon leur proximité avec les deux victimes.

L'Agence régionale de santé dévoile les détails de la campagne de vaccination contre la méningite sur le campus de Dijon. Ce sera sur le site du "Multiplex", juste en face de la station de tramway "Université", dès mercredi matin 9h. Les étudiants qui veulent se faire vacciner - la vaccination n'est pas obligatoire - seront reçus progressivement, selon leur proximité avec les deux jeunes filles décédées après une méningite fin octobre et en décembre.

Jean-François Dodet, le responsable du département prévention et promotion de la santé à l'ARS Bourgogne lors de la conférence de presse © Radio France - Stéphanie Perenon

Plusieurs phases de vaccination

La salle accueillera les étudiants du lundi au vendredi de 9h à 17h au compte-goutte :

Les premiers reçus sont ceux du pôle Economie et Gestion , en tout 1 000 personnes, là où étudiait la jeune fille décédée en décembre, du 4 au 6 janvier.

, en tout 1 000 personnes, là où étudiait la jeune fille décédée en décembre, du 4 au 6 janvier. Du 9 au 20 janvier, ce seront c eux du bâtiment voisin, la section Droit-Lettres , entre 8 000 à 10 000 étudiants et membres du personnel.

, entre 8 000 à 10 000 étudiants et membres du personnel. Puis à partir du 20 janvier, le reste du campus, en tout 20 000 personnes, pourront se faire vacciner.

Différents services mobilisés pour vacciner

Les passages seront planifiés par les services de l'université. Autrement dit les étudiants comme le personnel seront informés du jour de leur vaccination. La vaccination sera assurée par plusieurs services de santé : des médecins et infirmières du CHU de Dijon, ceux du service de médecine préventive universitaire et en renfort possible le secteur libéral ou encore le service de santé des Armées.

Il n'y a pas de caractère obligatoire mais l'ARS rappelle que le vaccin est vivement recommandé, car c'est un acte de prévention collectif.

Car l'objectif est d'atteindre une couverture vaccinale de 80% pour éviter de nouveaux cas d'autant que la bactérie est particulièrement virulente.

Un numéro vert mis à disposition

Pour tout renseignement, l'ARS met à disposition ce numéro vert : 0.805.200.550

