Dijon : une Légion d'honneur qui "récompense l'ensemble des soignants" du CHU

C'est une volonté affichée très clairement en préambule de la liste des promus de la Légion d'honneur : parmi les personnes distinguées cette année, plus de la moitié sont des professionnels qui se sont investis depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs Côte-d'Oriens ont été récompensés ce 1er janvier, comme Didier Honnart, le médecin qui était en charge du service des urgences au CHU de Dijon pendant la crise. Il est aussi secrétaire de l'Ordre régional des médecins en Bourgogne-Franche-Comté et il estime que par cette médaille, c'est en fait toute son équipe qui est récompensée.

Didier Honnart explique être très touché et très fier de cette récompense : "je suis très attaché aux valeurs de la république. C’est une reconnaissance qui me va droit au cœur mais que je souhaite partager avec les équipes . On nous récompense pour avoir beaucoup donné pendant la crise et c’est le cas des autres médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des AESH, etc. Je recois la récompense parce que j'étais le coordinateur du service mais c'est toute l'équipe qui est récompensée"

Comme lui, plusieurs professeurs, médecins et responsables de service du CHU de Dijon ou de l'hôpital de Semur-en-Auxois ont été promus chevaliers de la Légion d'honneur ce vendredi. C'est le cas aussi du directeur de l'Agence régionale de Santé Pierre Pribile, ou encore du président de l'association des maires de Côte-d'Or Ludovic Rochette ou de la directrice générale de SEB à Selongey.