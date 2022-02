Dijon : Une nouvelle arme thérapeutique dans la prise en charge des cancers au CGFL

Ce vendredi 4 février 2022, c'est la Journée mondiale de lutte contre le cancer. En 2022 on estime qu'un homme sur deux et une femme sur trois se verra diagnostiqué un cancer avant ses 85 ans. À Dijon, on a la chance d'avoir le centre. Georges-François Leclerc, centre de référence en termes de recherche contre le cancer. Son directeur, le professeur Charles Coutant était l'invité de France Bleu Bourgogne ce vendredi matin. Charles Coutant en a profité pour annoncer l'arrivée à Dijon d'une nouvelle arme thérapeutique.

France Bleu Bourgogne : Le 10 février prochain, un premier patient va bénéficier d'une "radiothérapie interne vectorisée". En quoi cela consiste ?

Charles Coutant : Effectivement, cette nouvelle arme thérapeutique est vraiment porteuse de beaucoup d'espoir pour les années qui viennent. La "radiothérapie interne vectorisée" cela signifie que nous allons pouvoir traiter les cellules cancéreuses grâce à des rayons. Ces rayons, d'habitude, viennent de grosses machines. C'est la radiothérapie externe. Là, l'idée, c'est de faire cette radiothérapie par les veines. On va injecter cette radiothérapie dans les veines des patients. Mais ce qui est génial dans le concept, c'est que cette radiothérapie va être couplée à une molécule. Et cette molécule, elle ne va se fixer que sur les cellules cancéreuses et uniquement sur des cellules cancéreuses. Et ça, c'est nouveau. Et cette innovation est très intéressante notamment concernant le cancer de la prostate "multi-traité". C'est à dire que pour l'instant cette thérapie ne pourra pas concerner tout le monde. Cela ne servira à rien demain d'appeler au CGFL pour bénéficier de ce traitement là. C'est vraiment pour quelques patients, mais pour ces patients là, ça peut vraiment être être très, très bénéfique parce que les études thérapeutiques ont montré qu'il y avait un vrai intérêt à pouvoir offrir aux patients ces traitements. Ceci dit aujourd'hui, la recherche avance très vite en cancérologie. Les paradigmes tombent les uns après les autres et on a vraiment un vrai message d'espoir pour pouvoir demain traiter, guérir des cancers qui sont aujourd'hui très difficiles à soigner.

France Bleu Bourgogne : Le thème de cette Journée mondiale de lutte contre le cancer est illustré par ce slogans "pour des soins plus juste". Ça vous parle CCFL ?

Charles Coutant : C'est même quelque chose d'extrêmement important. Des "soins plus juste", c'est d'abord la personnalisation des traitements, c'est à dire qu'on doit offrir à chaque patient, pour chaque cancer, le bon traitement. C'est ce qu'on appelle la thérapie ciblée. C'est l'accès aux innovations thérapeutiques, aux nouveaux traitements. Mais ça, ça n'a de sens que si on peut le faire pour tout le monde.

France Bleu Bourgogne : Justement, comment on fait pour que tous les patients aient le même accès aux soins? C'est ça la difficulté...

Charles Coutant : Oui c'est ça la difficulté. Parce que si jamais l'accès à l'innovation ne se limite qu'aux patients qui habitent les grosses métropoles, alors ça n'a aucun sens. Et c'est même un impératif moral que de pouvoir offrir ces traitements là à tout le monde. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en soutien des hôpitaux généraux dans les différents départements. Le CGFL, envoie ses chirurgiens, ses médecins, ses radiothérapeutes, ses médecins nucléaires dans les hôpitaux de Sens, Auxerre, Nevers, Mâcon, à la clinique de Chaumont, aux Hospices civils de Beaune, etc. On vient en soutien de ces hôpitaux là. Et dans l'histoire, tout le monde est gagnant. Le premier gagnant, c'est le patient, bien sûr, parce qu'il a la même prise en charge qu'il aurait eu dans un centre, espère au plus proche de son domicile. Et puis, bien sûr, le deuxième gagnant, ce sont les pouvoirs publics qui ont enfin une politique efficace, palpable, concrète de réduction des inégalités sociales et territoriales, d'accès à la médecine.

France Bleu Bourgogne : La crise sanitaire depuis deux ans a t-elle accentué les inégalités face au cancer ?

Charles Coutant : La première partie de la crise sanitaire avec la deuxième et la troisième vague ont bien sûr extrêmement accentué ces inégalités puisque il y a eu le confinement, il y a eu l'arrêt des dépistages, il y a eu une baisse importante des diagnostics du cancer. Aujourd'hui, on est, on est vraiment reparti sur cette dynamique d'essayer de dépister au maximum, de diagnostiquer au maximum. Le gouvernement a fait de la prise en charge du cancer une priorité.

France Bleu Bourgogne : Et avez-vous réussi à rattraper votre retard ?

Charles Coutant : Quasiment. Ce n'est pas encore tout à fait le cas notamment concernant certaines populations défavorisées. Il y a chez elles certains types de cancer pour lesquels on a encore du retard à rattraper. Mais aujourd'hui, on est quand même confronté à des défis, à des difficultés, que ce soit chez nous, ou au CHU de Dijon et dans bien d'autres hôpitaux où on a des manques, des problèmes de personnel. Et ça ne nous permet pas de travailler au maximum de nos de nos capacités.

France Bleu Bourgogne : Cela signifie que vous êtes vous aussi impacté par des manques de moyens humains au CGFL, il n'y a pas que dans les hôpitaux ?

Charles Coutant : Ah non, non, on est tous confrontés à ce problème là. Il nous manque du personnel et notamment des infirmières. Il nous en a manqué 15 en début de en début d'année. Donc ça c'est un vrai sujet de préoccupation, bien sûr.