La grippe a tué près de 3000 personnes en France entre début décembre et début janvier selon Santé Publique France qui a publié il y a quelques jour une sorte de pré-bilan de l'hiver 2017-2018. Une grande majorité de ces décès, 90%, ont été constatés chez des personnes âgées de 65 ans ou plus. Cette mortalité est bien inférieure à celle de l'an dernier où l'on avait déploré 21 200 décès dont 14 400 directement liés à la grippe. Emmanuel Debost est médecin généraliste à Plombières-les-Dijon. Spécialiste de ce virus il est aussi président du Résogrip Bourgogne-Franche-Comté. Il nous explique pourquoi même si vous êtes vaccinés vous avez pu attraper la grippe cette année.

"Le virus "B" souche Yamagata n'est pas une des souches du vaccin"

"Fin décembre on est passé rapidement au seuil épidémique avec des difficultés entre Noël et le Jour de l'An. A la rentrée scolaire on a eu une petite baisse de la circulation du virus mais c'est une circulation qui reste active. Et l'on a constaté une modification des virus circulants. Si pendant le pic de l'épidémie on a eu essentiellement du A (H1N1), le virus de la pandémie, depuis nous avons du A (H1N1) et du B souche "Yamagata" qui n'est pas une des souches du vaccin" explique le docteur Debost. Conséquence, les personnes qui contractent une grippe B sont couvertes "très imparfaitement par le vaccin". Mais normalement "on ne fait pas de grippe grave" assure t-il.

Marie-France vaccinée et grippée malgré tout

C'est ce qui est arrivé à Marie-France une Dijonnaise de 73 ans. "J'ai été vaccinée et une dizaine de jours après je me suis sentie mal, grippée, fiévreuse, j'étais vraiment pas bien". Parmi les symptômes ressentis par la vieille dame. "Des maux de tête, des frissons, de la sueur et de la fatigue". Malgré cette mutation du virus, fin janvier, Santé Publique France, expliquait que la France faisait partie des 15 pays Européens où le virus de la grippe était jugé "modéré".