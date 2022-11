Dijon, vitrine du Téléthon 2022

Vous avez déclaré hier en conférence de presse que vous alliez vivre un vrai Téléthon. Il y avait un peu de frustration les années précédentes ?

J'ai pris mes missions de coordinatrice en 2019. En 2020, c'était pas la joie, donc c'est revenu à peu près en 2021. Plus de protocole sanitaire, plus de restrictions, plus rien. Donc voilà, c'est reparti.

Et des caméras, des stars. France Télévisions se déplace à Dijon pour filmer du direct chez nous avec plusieurs vedettes. Il y aura Kev Adams, il y aura les Trois cafés gourmands. Est ce que ça, ça booste le nombre de défis ? Ça incite les associations à encore plus s'inscrire ?

Oui, je pense qu'effectivement qu'il y ait des gens connus, ça booste. Mais le fait qu'on soit ville ambassadrice et les plateaux de France 2, ça mobilise encore plus.

Vous avez combien d'inscrits pour l'instant ?

Rien que sur l'appel à projets qui a été lancé par la ville de Dijon, on a une centaine d'associations. Alors, bien sûr, dans cette centaine, il y a des associations qui étaient déjà là auparavant. On ne sait pas ce qui s'est passé, ce ne sont pas que de nouvelles assos, mais effectivement il y en a qui se sont dit voilà, nous, ça fait longtemps qu'on voulait faire le Téléthon.

On avait 300.000 € récoltés en 2019, 197 000 € l'an dernier. C'est quoi l'objectif pour cette année ?

Il n'y a pas d'objectif posé. On espère juste que le fait que Dijon soit ville ambassadrice, ça nous aide à passer certainement le cap des 200.000 puisque l'année dernière on était frustrés. On peut espérer aller chercher les 300 000 euros.

On comprend à vous entendre que ça a l'air de du gros boulot ?

Je n'imaginais pas, très honnêtement, que ça ressemblait à ça, mais la mobilisation est telle qu'effectivement, on se laisse porter par le flot. Et puis il y a la collaboration avec la conseillère municipale, avec la directrice des affaires générales, avec France TV. Il y a un lien qui se crée, il y a une équipe qui est formée et ça fonctionne super bien. Donc oui, c'est beaucoup de travail mais c'est un très gros challenge. C'est intéressant et on ne lâchera pas parce que parce que la motivation, elle est là.

L'un des visages de ce Téléthon, c'est la jeune Elise, atteinte de la maladie de Charcot.

J'ai fait sa connaissance hier (lundi). Elle est pleine de vie. Elle est vraiment exceptionnelle cette jeune-là. C'est une leçon de vie à elle toute seule avec sa maman.