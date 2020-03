Dordogne coronavirus : les dentistes de Dordogne n’assurent plus que les urgences

A partir d'aujourd'hui, vous aurez du mal avoir un rendez vous chez votre dentiste. Les 250 praticiens de Dordogne vont se contenter d'assurer les urgences pour cause d'exposition forte au risque de contamination par coronavirus. C'est une décision prise par le conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et relayée en Dordogne par le conseil départemental. La décision est difficile à prendre pour la présidente Charlotte Costa mais il fallait le faire

Charlotte COSTA présidente du Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes de Dordogne Copier

Les dentistes de Dordogne vont s'organiser en système d’astreinte avec deux dentistes pour le nord de la Dordogne (Périgueux et Périgord vert) et deux pour la partie sud du département (Bergerac et Sarlat). Si vous appellez votre dentiste, vous tomberez sur un répondeur qui vous renverra vers un numero ou des praticiens d'astreinte jugeront de la gravité de votre cas. Si votre cas le nécessite, alors vous serez pris en charge par l'un des quatre dentistes de garde . Vous pouvez aussi appeler directement un numéro unique : le 06 66 70 15 59 .

Un service d'urgence dentaire est également assuré à l’hôpital de Périgueux