Et si la clé du bonheur tenait dans un seul mot ? D'après une étude américaine , réalisée par le cabinet Gallup, dire bonjour à vos voisins améliore votre bien-être. L'enquête, publiée le 15 août dernier, compile les réponses de 4.500 Américains. Ils ont été interrogés sur leur bien-être au travail, financier, communautaire, pour obtenir un "score de bien-être". Les résultats ont été corrélés au nombre de bonjour en direction de leurs voisins.

ⓘ Publicité

Le sentiment d'être "une bonne personne"

Ceux qui ne disent bonjour à aucun voisin obtiennent 50 sur 100 et ceux qui en saluent six grimpent à 65 sur 100. D'après le directeur de recherche de l'étude, faire coucou à son voisin apporte non seulement le sentiment d'être "une bonne personne" mais ça permet aussi de se sentir plus en sécurité chez soi. On se sent plus à l'aise dans son quartier.

On peut hocher la tête, dire un grand "bonjour", ou même faire la bise, tout est bénéfique. Au-delà de six voisins salués par jour, par contre, il n'y a plus d'effet positif. Pas besoin, donc, de faire la bise à toute la rue.

Les deux tiers des Français entretiennent de bonnes relations avec leur voisinage

Autre résultat de l'enquête : les personnes de plus de 65 ans saluent davantage leurs voisins que les autres. 41% d'entre elles disent bonjour à au moins six voisins.

Les Français, nous ne sommes pas mauvais en la matière. D'après une enquête de l'institut d'étude Yougov publiée en février 2023, les deux tiers des Français entretiennent de bonnes relations avec leur voisinage. Ils sont même 7 sur 10 à les voir régulièrement.