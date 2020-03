DIRECT - Coronavirus: l'un des plus gros avion cargo du monde à Vatry sous très haute surveillance

La France est confinée depuis le 17 mars. Retrouvez, en temps réel, l'information sur l'épidémie de Coronavirus dans la Marne et les Ardennes de ce mardi 31 mars.

Dans la Marne et les Ardennes, comme dans toute la France, la population est appelée à limiter au maximum ses déplacements pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Retrouvez, en temps réel, les infos pratiques, les initiatives solidaires, et les conseils pour ce mardi 31 mars.

La France a dépassé la barre des 3.000 décès liés au Coronavirus. 418 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures . C'est la plus forte augmentation en nombre sur une journée depuis le début de l'épidémie.

liés au Coronavirus. sont décédées au cours des . C'est en nombre sur une journée depuis le début de l'épidémie. Plus de 5000 malades sont en réanimation dans les hôpitaux français. Et là aussi, leur nombre ne cesse d'augmenter.

dans les hôpitaux français. Et là aussi, leur nombre ne cesse d'augmenter. La Région Grand Est reste l'une des régions les plus touchées de France. 3950 personnes sont hospitalisées dont 844 en réanimation.

reste l'une des de France. 3950 personnes sont hospitalisées dont 844 en réanimation. D'après l'ARS, " les capacités d’accueil à l'échelle régionale sont de 900 lits en réanimation dans tout le Grand Est ".

à l'échelle régionale sont de ". Plus de 100 patients du Grand Est atteints du Covis-19 ont été transportés vers des hôpitaux en Allemagne, au Luxembourg et en Suisse.

7h20 - L'agriculture a besoin de bras! C'est le ministre de l'agriculture Didier Guillaume qui a lancé l'appel il y a quelques jours. Le secteur agricole estime qu'il a besoin de 200 000 personnes pour travailler dans les exploitations jusqu'au mois de mai pour semer, récolter aussi et parfois transformer les produits. Dans la Marne, la plateforme internet "des bras pour ton assiette" compte déjà plus de 160 000 inscrits . Des agriculteurs et des volontaires pour les aider.

7h - Emmanuel Macron en visite à Angers ce mardi. Le président de la République visite l'usine de masques de la PME Kolmi-Hopen à Saint-Barthélémy d'Anjou, en périphérie d'Angers. Cette visite intervient en pleine polémique sur le manque de masques face au coronavirus. Le chef de l'Etat veut "montrer la mobilisation exceptionnelle de notre industrie pour faire face aux besoins liés à la crise du Covid-19".

6h40 - Nouveauté: Depuis ce lundi 30 mars, près de 27 000 employeurs particuliers dans la Marne et les Ardennes peuvent activer le dispositif de chômage partiel pour leurs assistantes maternelles, aides à domiciles, ou encore leur jardinier. Il suffit de remplir un formulaire disponible sur les plateformes habituelles du CESU ou de Pajemploi. Notez que les salariés à domicile sans activité depuis le début du confinement pourront toucher 80% du montant net des heures qu'ils devaient effectuer.

6h35 - La cellule de crise de la CCI de la Marne a déjà traité plus de 408 demandes depuis son ouverture il y a 2 semaines. Les chefs d'entreprises du département peuvent appeler pour poser leurs questions concernant le chômage partiel, le report des charges, ou encore le droit de continuer à travailler. Ce numéro vert, le 09 71 009 690 fonctionne dans tout le Grand-Est. Il existe aussi une plateforme internet, avec notamment une fonction "entraide" pour trouver de la main d'oeuvre par exemple. Plus d'infos en cliquant ici

6h30 - Le premier ministre Edouard Philippe a salué la mobilisation de l'état dans ce pont aérien entre la Chine et la Marne.

6h15 - 8 millions de masques FFP2 sont arrivés de Chine par avion-cargo hier après-midi à l'aéroport de Vatry, dans la Marne. Un transport sous haute-sécurité : 30 agents, dont 10 sapeurs-pompiers professionnels, étaient mobilisés pour décharger l'avion et remplir les camions. Le matériel doit être emmené dans des zones de stockage tenues secrètes avant d'être redistribué par Santé Publique France dans les hôpitaux, et les pharmacies pour les professionnels de santé libéraux.

6h14- Au chapitre des annulations en raison de l'épidémie, le Jumping international de Reims n'aura pas lieu cette année. Il était prévu du 28 au 31 mai. Chaque année, cette manifestation rassemble des centaines de cavaliers venus du monde entier et plus de 25.000 spectateurs.

6h12 - Les premières visières de protection en plastique et fabriquées dans la Marne et les Ardennes par des entreprises munies d'imprimantes 3D ont été distribuées hier à Nouzonville, dans les Ardennes. Ces visières ont été données à des policiers, des infirmiers, des aide soignants et des agents de caisse de supermarchés.

6h10 - De nouveaux patients atteint par le Covid-19 ont été transférés en autocar médicalisé du CHU de Reims vers d'autres hôpitaux comme celui de Tours. La semaine dernière, d'autres patients ont été accueillis par l'hôpital d'Orléans.

6h - C'est parti pour une nouvelle journée! Bon réveil à tous!