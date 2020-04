Direct - Coronavirus : des malades héliportés et de nouveaux arrivants en Normandie

Retrouvez ici les dernières informations et les nouvelles actualisées concernant le confinement et la Pandémie du Coronavirus en Normandie. Vous pouvez nous joindre et nous questionner via notre numéro de téléphone (0800.85.10.10) ou nos pages Facebook.

La Normandie vie son vingt et unième jour de confinement ce lundi. Venez partager votre expérience et poser vos questions sur notre antenne via notre numéro en service sur toute la Normandie.

A 08h10, le ministre des collectivités territoriale Sébastien Lecornu sera notre invité.

France bleu a mis en place un numéro unique pour toute la Normandie © Radio France - France Bleu

L'essentiel

Les maisons secondaires se sont encore remplis ce week-end en Normandie.

Douze nouveaux décès portent à 111 le nombre de victimes du coronavirus en Normandie. Retrouvez ici le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé.

Le Coronavirus a fait plus de 8000 morts en France depuis l'arrivée de la Pandémie (Hôpitaux, Ehpad et autres établissements).

Uneattestation déplacement dérogatoire sera disponible sur les portables à partir de ce lundi. Le formulaire va être mis en place par le Ministère de l'intérieur.

Le direct

06h40 : L'équipe de France de Football publie un message de soutien vidéo aux soignants.

"Les Bleus et le staff vous soutiennent et vous remercient, vous, l’ensemble du personnel soignant présent dans les hôpitaux de France", écrit l'équipe de France.

Didier Deschamps, Raphaël Varane, Hugo Lloris ou encore Olivier Giroud interviennent tour à tour

"Nous sommes tous derrière vous".

06h30 : Ce week-end encore, plusieurs élus en Normandie ont fait état de maisons secondaires se remplissant dans leurs communes, malgré les règles de confinement.

A Merville-Franceville, sur la côte du Calvados, le maire estime qu'il y a eu entre 30 et 50 arrivées ce week-end. "Ce sont tous les petits signes du quotidien : des volets ouverts, des voitures qui n'étaient pas là avant et quand on est un petit village on sait bien qui habite là à l'année ou pas", explique Olivier Paz.

La préfecture du Calvados a décidé d'interdire les locations touristiques jusqu'au 15 avril.

La préfecture du Calvados a décidé d'interdire les locations touristiques jusqu'au 15 avril © Radio France - Philippe Thomas

06h15 : Le Premier ministre britannique Boris Johnson hospitalisé ce dimanche. Testé positif au coronavirus il y a dix jours, Boris Johnson a subi de nouveaux examens par "mesure de précaution". ont annoncé ses services.

Pour la quatrième fois depuis son couronnement, la Reine Elizabeth II a pris la parole ce dimanche soir pour rassurer les Britanniques. "Nous vaincrons" a promis la souveraine.

06h10 : France Bleu Normandie retrouve ce lundi matin ses locaux de Caen. Fermés en raison de suspicions de cas de coronavirus, la station normande rouvre à nouveau ses portes en effectif très restreint afin de limiter les déplacements du personne.

Les Locaux de France Bleu Normandie à Caen © Radio France - Olivier Duc

06h : Bienvenue pour cette nouvelle semaine de confinement en Normandie. Les équipes de France Bleu Normandie et France Bleu Cotentin sont avec vous pour vous informer et vous guider face à cette Pandémie du Coronavirus.