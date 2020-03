DIRECT - Coronavirus en Bretagne : les dernières informations

Ce lundi 2 mars, on compte 13 cas de coronavirus en Bretagne. Deux cas ont été détectés dans le Finistère, deux à Rennes et neuf dans le Morbihan. C'est ce qu'on appelle un cluster.

10h00 : pas d'annulation pour le Liberté

Samedi, le gouvernement à limité les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné. Une décision qui n'aura pas de conséquence pour la salle du Liberté est en centre-ville de Rennes d'après la direction qui indique que "les spectacles de la semaine sont maintenus".

9h00 : le point sur la situation dans le Morbihan

La préfecture et l'agence régionale de la santé confirment deux cas à Auray, quatre à Crach, deux à Carnac. On ne sait pas où se trouve le neuvième pour le moment. Des prélèvements ont été faits sur d'autres personnes, et les analyses sont en cours. Une situation assez semblable à celle de l'Oise où une trentaine de cas ont été identifiés la semaine dernière.

Et comme dans l'Oise la préfecture a décidé de fermer tous les établissements scolaires, les crèches et les garderies des communes d'Auray, de Crach et Carnac. Jusqu'au 14 mars, les habitants de ces communes sont invités à limiter leurs déplacements. Et puis, tous les rassemblements collectifs sont interdits dans le Morbihan. La Préfecture doit communiquer à 11h00.

Dimanche 1er mars : Huit pompiers en quarantaine

Huit collègues du sapeur-pompier ont été priés de se mettre en quarantaine à leur domicile pendant deux semaines. Le sapeur-pompier malade n'a pas effectué d'opérations à la caserne Saint-Georges depuis son retour. Fermée samedi, la caserne a rouvert ce dimanche matin vers onze heures.

Samedi 29 février : Trois cas en Bretagne

Ce samedi, deux cas de coronavirus ont été détectés à Rennes. Il s'agit d'un pompier de la caserne Saint-Georges à Rennes et de sa compagne sage-femme à la clinique de la Sagesse.

Dans le même temps, jeudi soir, l'agence régionale de santé annonçait l’hospitalisation à Brest d'un homme revenant d'un séjour en Egypte. Ce samedi, sa femme a également été hospitalisé, infectée par le virus.