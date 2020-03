DIRECT - Coronavirus et municipales en Isère : la situation et les dernières informations dans le département

En Isère, le dernier bilan de l'Agence Régionale de Santé fait état de 29 cas de coronavirus, mais aucun décès. En Auvergne-Rhône-Alpes, on compte 449 cas confirmés et 12 décès. Suivez en direct les dernières informations en Isère.

Le discours du président de la République, Emmanuel Macron, ce jeudi force la société française et iséroise à s'adapter.

L'essentiel

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

91 décès et 4.500 cas de coronavirus sont confirmés en France samedi soir, selon un nouveau bilan du ministre de la Santé. C'est 12 décès et 838 cas supplémentaires en 24 heures en France.

Les lieux recevant du public et commerces "non essentiels" ferment ce samedi soir à minuit. France Bleu vous explique.

Les crèches et les établissements scolaires seront tous fermés dès lundi jusqu'à nouvel ordre.

Les transports longue distance (trains, cars, avions) seront "progressivement réduits", a déclaré Elisabeth Borne, ministre des transports

a déclaré Elisabeth Borne, ministre des transports Pas de sport ce week-end ! Tour d'horizon des événements sportifs perturbés par le coronavirus.

ce week-end ! Tour d'horizon des événements sportifs perturbés par le coronavirus. Quels sont les bons gestes pour se protéger et éviter de contaminer les autres ? Rappel dans cet article.

Quelles sont les mesures de précaution prévues pour les élections municipales ? Réponse dans cet article.

Suivez en direct la situation nationale

Le direct en Isère

12h18 : l'agglomération de Vienne ouvre une cellule d'information afin de recenser les familles éligibles à un accueil pour leurs enfants de moins de 3 ans dès lundi. Les parents concernés doivent se manifester auprès du Point Info Mode de Garde par mail pimg@vienne-condrieu-agglomeration.fr ou par téléphone au 04.27.87.80.00 dès 13h30 ce dimanche 15 mars 2020.

12h05 : à Grenoble, la vie continue malgré le passage du pays au stade 3 ce samedi, même si les mesures de prévention sont respectées.

Pas mal de monde au marché de l'Estacade à Grenoble ce dimanche midi. © Radio France - Véronique Saviuc

Les distances de sécurité d'un mètre sont aussi respectées devant cette pharmacie de garde à Grenoble. © Radio France - Véronique Saviuc

12h00 : la participation aux élections municipales en Isère est en large baisse par rapport au dernier scrutin en 2014 avec 17,63% des électeurs qui ont déposé leur bulletin dans l'urne contre 28,63% il y a 6 ans. Suivez l'évolution au fil de la journée ici.

11h00 : les gens se rendent dans les bureaux de vote en Isère pour voter. A Grenoble, on essaie de respecter le plus possible les mesures barrières. Par exemple, dans le quartier Berriat, le bureau numéro 1 n'a pas de réserve de gel hydro-alcoolique mais des lingettes sont et du savon sont à disposition.

ECOUTEZ Hassan Boutemine, président du bureau de vote Berriat 1 à Grenoble sur la situation et les mesures de sécurité mises en place. Copier

File d'attente avec distances de sécurité devant le bureau de vote Berthe de Boissieux à Grenoble. © Radio France - Véronique Saviuc

Certains assesseurs grenoblois se protègent aussi avec des masques. © Radio France - Véronique Saviuc

10h05 : 47 avions se sont posés hier à l'aéroport de Grenoble à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs. A leurs bords, des centaines de Britanniques venus passer des vacances en station. Le personnel de l'aéroport et les compagnies aériennes font leur nécessaire pour les rapatrier chez eux après les dernières annonces du Premier ministre Edouard Philippe ce samedi.

9h15 : la station de ski de Chamrousse n'ouvrira pas ce dimanche, comme toutes les autres stations française. La saison d'hiver 2019-2020 est donc terminée. Le point ici sur les domaines skiables en France.

ECOUTEZ Franck Lecoutre, directeur de l'office de tourisme de Chamrousse sur la fermeture du domaine skiable dès dimanche matin. Copier

8h00 : l'ensemble des bureaux de vote du département ont ouvert pour les élections municipales et communautaires 2020, et ce malgré le passage au stade 3 dans la lutte contre le coronavirus. Il est possible d'aller voter jusqu'à 18h. Dans certaines villes, les bureaux seront ouverts jusqu'à 19h et 20h.

6h57 : la soirée de retransmission des résultats des élections municipales à Grenoble est annulée. Elle devait se tenir dans le salon d'honneur de l'hôtel de ville. La Préfecture se chargera de retransmettre les résultats sur son site internet.