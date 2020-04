DIRECT - Coronavirus : en Normandie, penser à l'après-confinement

Retrouvez les dernières informations pratiques et les nouvelles liées à la pandémie de Covid-19 concernant la Normandie ce dimanche 5 avril 2020. Intervenez sur notre antenne via notre numéro (le 0800.85.10.10) ou nos pages Facebook.

L'essentiel

Le direct

9h45 : Avec le confinement, les opérations de chasse ont été suspendues. Mais avec quelles répercussions ? Les sangliers peuvent-ils revenir et faire des dégâts dans les cultures ? Trois communes de l'Eure ont déjà obtenues des dérogations pour pouvoir effectuer des "prélèvements", d'autres pourraient-elles suivre ? L'année dernière, les sangliers ont fait pour 900 000 euros de dégâts dans ce département. Tous les détails sont à lire juste ici.

9h25 : Astuce culinaire pour commencer. Il faut vivre avec son temps, et pourquoi ne pas manger avec son temps ? Et si cela vous chante, vous pouvez opter pour des gâteaux... en forme de papier toilette. Pile dans l'actualité ! Si la denrée devient rare dans les magasins, on ne sait pas encore si ces gâteaux vont s'arracher chez le boulanger qui les façonnent, à Blainville sur Orne, dans le Calvados. Pour voir à quoi cela ressemble, c'est juste ici. Et bon appêtit !

9h15 : Penser au "jour d'après". Notre façon de vivre peut-elle être bouleversée suite à cette épidémie ? Faudrait-il la changer ? C'est la question que pose une soixantaine de parlementaires, qui ouvrent une plateforme en ligne à travers onze thèmes. Parmi les élus qui y participent, le député socialiste de Seine-Maritime, Christophe Bouillon : "On voit bien aujourd'hui que le monde entier peut être fragilisé par une épidémie de cette nature,indique le député. Il faut accorder plus de moyens et une priorité absolue à la santé mais aussi nous interroger sur la souveraineté nationale, à notre dépendance à un certain nombre de pays, notre façon de produire". Retrouvez notre article sur le sujet et le lien vers la plateforme juste ici.

9h05 : D'abord un retour sur la journée d'hier. 677 personnes sont hospitalisées dans la région en raison du Covid-19. C'est 27 personnes de plus en une journée, mais ce chiffre comprend les patients transférés de la région Île-de-France. L'Agence régionale de Santé a communiqué hier sur le décès de six nouvelles personnes en hôpital. Le détail de ces chiffres est à retrouver dans cet article.

9h : Bonjour à tous, bienvenue sur cet article en direct, compilant les informations autour du Covid-19 en Normandie. L'article sera actualisé toute la journée.