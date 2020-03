DIRECT - Coronavirus : la situation ce jeudi 26 mars dans les Pyrénées-Orientales

Ce jeudi, selon l'Agence régionale de santé, l'épidémie de coronavirus n'a pas fait de nouvelles victimes dans les Pyrénées-Orientales au cours des 24 dernières heures. Actuellement, près de 100 malades sont accueillis au sein du centre hospitalier de Perpignan, où la situation est toujours sous contrôle mais où l'on recherche dans l'urgence des infirmiers pour faire face à la vague qui s'annonce. A Perpignan, le couvre-feu est de plus en plus respecté, même s'il reste quelques réfractaires selon le préfet. En Catalogne, la situation devient catastrophique.

10h08 - Bientôt des prisonniers libérés à Perpignan ?

Selon des syndicats de surveillants joints part France Bleu Roussillon, 40 détenus de la prison de Perpignan pourraient bientôt être libérés de manière anticipée, face au risque de propagation de l'épidémie dans cet établissement surpeuplé. Il accueille actuellement 730 détenus pour 550 places. La Ministre de la Justice souhaite ainsi libérer dans toute la France plus de 5000 détenus en fin de peine.

A Perpignan, ces libérations permettraient de dégager une aile de la prison et de la réserver aux cas de coronavirus. Toujours selon les syndicats, trois cas suspects auraient été détectés dans l’établissement, mais non confirmés pour l'instant.

9h45 - Toulouges cherche des bénévoles

Face à l'épidémie, la commune de Toulouges lance un appel aux bénévoles et met en place un numéro vert : 09 73 79 21 31. On recherche des bonnes volontés pour aider à la distribution alimentaire, maintenir un lien avec les personnes fragiles isolées, et consolider les actions du CCAS.

L’hôpital de Perpignan n'est pas saturé

Selon le Docteur Hugues Aumaitre, le chef du service des maladies infectieuses, le centre hospitalier de Perpignan a toujours "un coup d'avance" sur la propagation de l'épidémie : "Nous nous attendons à un nombre de cas importants en début de semaine prochaine. L’hôpital peut toujours faire face. D'ici ce jeudi soir, nous aurons à disposition une centaine de lits supplémentaires".

Ce mercredi soir, 98 malades sont pris en charge par l'établissement, dont 30 en réanimation. "Nous disposons désormais d'une centaine de lits de réanimation, ce qui est très important pour un établissement de notre taille".

Face à la progression de l'épidémie dans les Pyrénées-Orientales, le centre hospitalier de Perpignan lance un appel pour "recruter, le plus rapidement possible, des infirmier(e)s diplômé(e)s d’état (IDE). Si vous êtes intéressé(e)s ou pour de plus amples informations, merci d’adresser un mail à renfort.ide@ch-perpignan.fr ou envoyer un courrier à Centre Hospitalier Saint JEAN Direction des Ressources Humaines 20 Avenue du Languedoc 66000 Perpignan".

Inquiétude dans les EHPAD des Pyrénées-Orientales

Si, à ce jour, aucun cas de coronavirus n'a été diagnostiqué dans les EHPAD des Pyrénées-Orientales, les soignants eux redoutent "une hécatombe". "Ça peut être très grave" explique un salarié d'un EHPAD près de Perpignan. Si depuis lundi et les livraisons de l'ARS, certains établissements disposent d'assez de gants ou de masques (Saint-Laurent-de-la-Salanque, Céret, Banyuls-sur-Mer, Saint-Laurent-de-Cerdans), d'autres en revanche manquent toujours de matériel (Salses et Arles-sur-Tech, selon les témoignages que nous avons recueillis). Selon nos informations, à Arles-sur-Tech, six salariées sont en arrêt maladie, deux autres ont menacé d'exercer leur droit de retrait face à l'absence de gants.

Pas de couvre-feu généralisé dans le département

Le préfet des Pyrénées-Orientales estime qu'il n'est pas nécessaire d'étendre à d'autres communes le couvre-feu mis en place depuis samedi soir à Perpignan, de 20h à 6h. Selon Philippe Chopin, "ce couvre-feu est de plus en plus respecté à Perpignan. Mais il y a encore des jeunes personnes qui continuent de se rassembler. Et nous allons tenter d'y mettre fin par un durcissement des sanctions et une présence policière accrue".

Cinq victimes de plus en Occitanie

Selon le dernier bilan publié mercredi soir soir par l'Agence régionale de santé, l'épidémie a provoqué 45 décès en Occitanie, soit cinq de plus au cours de ces dernières 24 heures. C'est l'Aude qui paye le plus lourd tribut avec 15 victimes, devant l'Hérault (12) et les Pyrénées-Orientales (7). 98 personnes sont désormais hospitalisées à Perpignan (+7), dont 30 en réanimation (+3). Bilan publié par l'ARS Occitanie ce mercredi à 17 heures

L'Espagne, deuxième pays le plus touché au monde

L'Espagne est le deuxième pays le plus touché en nombre de morts par la pandémie de Covid-19, plus encore que la Chine, avec 3.434 décès dus au nouveau coronavirus, derrière l'Italie. Des hôpitaux sont au bord de l'effondrement, les personnels de santé exténués et exposés à la contagion par manque de masques et de matériel adapté.

Le coronavirus provoque une hécatombe en Catalogne, deuxième région la plus touchée d'Espagne, avec 516 victimes, dont 117 sur la seule journée de mardi. Dans le secteur de Gérone, 32 personnes ont déjà perdu la vie.

Les autorités annoncent la réquisition de nombreux hôtels (par exemple à Figuères et La Jonquère) pour loger les soignants et les forces de l'ordre. A Barcelone, l'activité tourne au ralenti, la pollution de l'air au dioxyde d'azote a chuté de 70%.

Gratuité des TER et des bus Lio pour les travailleurs et les soignants

La Région Occitanie et SNCF mettent en place la gratuité des transports pour tous ceux ayant l'obligation de se déplacer, notamment les personnels soignants et les salariés travaillant dans des secteurs essentiels de l'économie. Pour les abonnés, les prélèvements seront suspendus pour le mois d'avril. Les remboursements interviendront à la fin de la crise. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, deux possibilités seront proposées :

L'envoi par anticipation d'un titre de transport gratuit (abonnement ou billet) en appelant le 0800 31 31 31.

L'achat par internet, applications mobiles ou téléphone d'un titre qui sera remboursé a posteriori.