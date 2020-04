DIRECT - Coronavirus : La situation ce jeudi dans les Pyrénées-Orientales

Une personne est décédée mercredi dans les Pyrénées-Orientales des suites du Covid-19, portant le nombre de morts à 15 dans le département. Mais, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé (ARS), le nombre de personnes en réanimation à l'hôpital de Perpignan est resté stable (35 malades) et le nombre de patients hospitalisés a diminué (114 ce mercredi contre 129 mardi). Quelque 93 personnes au total ont pu rentrer chez elles depuis le début de l'épidémie.

Bilan de l'ARS du mercredi 1er avril

Le Direct

10h15 - Une plateforme en ligne pour aider les agriculteurs des Pyrénées-Orientales

Les agriculteurs ont besoin de la main-d’œuvre pour, notamment, éclaircir les arbres fruitiers, récolter les fruits et les légumes ou pour planter les semis qui seront récoltés cet automne. Les renforts saisonniers issus d’autres pays ne peuvent plus circuler librement. Les agriculteurs ont donc besoin de renforts saisonniers locaux. Les demandeurs d’emploi, mais aussi les indépendants dont l’activité a été interrompue par le confinement et les salariés placés en activité partielle peuvent conclure un contrat de travail avec un exploitant situé à proximité de leur lieu de résidence. Les candidats intéressés peuvent se rendre sur cette plateforme mise en place par Pôle Emploi.

10 h - Plus de 2.000 morts en Catalogne

La situation est toujours critique en Catalogne. 244 personnes sont mortes ce mercredi. La barre des 2.000 décès, depuis le début de la crise, a été franchie (2.093 depuis ce mercredi soir). 21.804 personnes ont été infectées.